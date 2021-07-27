Астролог назвал самые легкомысленные знаки Зодиака

Про таких, как они, обычно говорят: без царя в голове.

Они недолго раздумывают над тем, что делают, и сначала действуют, а только потом думают, зачем, собственно, им это было нужно. Астролог Людмила Булгакова назвала самые легкомысленные знаки.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы собственным легкомыслием обязаны неуравновешенности, свойственной всем представителям этого знака. Чаши весов, которые являются их символом, постоянно колеблются, перевешивая одна другую: сегодня им хочется одного, завтра другого, а на третий день они возвращаются к первоначальному варианту. Неудивительно, что в конце концов они принимают то решение, которое превалирует на этот раз, совершенно не учитывая того, что оно окажется, мягко говоря, бестолковым.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев постоянно заносит то в одну, то в другую сторону, поэтому им трудно – а иногда и невозможно – сосредоточиться на проблеме, которую они в данный момент решают. Стоит ли удивляться, что ответ на стоящий перед ними вопрос они дают, что называется, методом тыка – в результате их решение часто оказывается ошибочным, поскольку они совсем над ним не раздумывали. Впрочем, представители знака не особенно по этому поводу и заморачиваются – пусть будет, как будет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, этим главным мечтателям Зодиака, просто лень тщательно обдумывать свои слова и действия, поэтому они часто попадают с неприятные для них ситуации. Казалось бы, совсем нетрудно было бы, что называется, пораскинуть мозгами и просчитать свои поступки хотя бы на пару шагов вперед, но представителям знака невыносимо думать о том, что на такое – на их взгляд, бессмысленное – занятие можно тратить время и силы. Они предпочитают экспромт, который время от времени оказывается неудачным.

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