Ким Кардашян показала, как выглядела в бикини 20 лет назад

Светская львица поделилась архивными фото.
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прибегла к воспоминаниям и полистала альбомы с архивными фото.
Там 40-летняя светская львица нашла снимки, сделанные 20 лет назад. На фотографиях, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, актриса появилась на отдыхе в бикини. Примечательно, что тогда Ким также имела пышный бюст.
Показала модель и свое лицо вблизи.
"Маленькая К. 2001", — написала Кардашян.
Всего за несколько часов публикация собрала более 2 млн лайков и 8 тысяч комментариев. Так, фолловеры писали, что Ким была очень милая.
- Такая милая
- Какое красивое лицо
- Невероятная
- Красавица
Напомним, ранее Ким Кардашян в импровизированном фотосете под водой посветила пышными ягодицами и бюстом. Актрису сравнили с русалкой.