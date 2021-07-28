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Ким Кардашян показала, как выглядела в бикини 20 лет назад

Ким Кардашян показала, как выглядела в бикини 20 лет назад

instagram.com/kimkardashian

Светская львица поделилась архивными фото.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прибегла к воспоминаниям и полистала альбомы с архивными фото.

Там 40-летняя светская львица нашла снимки, сделанные 20 лет назад. На фотографиях, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, актриса появилась на отдыхе в бикини. Примечательно, что тогда Ким также имела пышный бюст.

© instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian

Показала модель и свое лицо вблизи.

© instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian

"Маленькая К. 2001", — написала Кардашян.

Всего за несколько часов публикация собрала более 2 млн лайков и 8 тысяч комментариев. Так, фолловеры писали, что Ким была очень милая.

  • Такая милая
  • Какое красивое лицо
  • Невероятная
  • Красавица

Напомним, ранее Ким Кардашян в импровизированном фотосете под водой посветила пышными ягодицами и бюстом. Актрису сравнили с русалкой.