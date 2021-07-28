В МВФ сообщили, когда миссия Фонда вернется в Украину

В МВФ сообщили, когда миссия Фонда вернется в Украину

Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева довольны результатом проведенных переговоров.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

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Глава государства назвал переговоры продуктивными, а МВФ — важным партнером для Украины.

"И сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", — отметил он.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ тоже назвала разговором конструктивным.

"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу устойчивого экономического прогресса Украины, достигнутого в рамках программы МВФ", — написала она.

Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

"С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества, чтобы улучшить работу над оставшимися вопросами во время миссии в сентябре", — подытожила директор МВФ.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко во время рабочего визита в США провел переговоры с представителями Международного валютного фонда относительно следующего транша по программе stand by на сумму 700 млн долларов.

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