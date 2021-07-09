В МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины

Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время рабочего визита в США провел переговоры с представителями Международного валютного фонда относительно следующего транша по программе stand by на сумму 700 миллионов долларов. Как сообщили в пресс-службе МИД, в МВФ отметили прогресс в реформах, но обратили внимание на недостатки в антикоррупционной сфере в Украине.

В частности, эксперты МВФ отметили, что решения Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. По этому поводу стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения договоренностей на уровне персонала (Staff level agreement) в ближайшее время.

Участниками переговоров были директор Европейского департамента Альфред Камер, исполнительный директор МВФ Пол Гилберс, глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян и другие представители команды МВФ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ и заверил, что Верховная Рада Украины в кратчайшие сроки примет ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

"Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", — подчеркнул Сергей Марченко.

Напомним, ранее премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина возобновит переговоры о продолжении сотрудничества с МВФ и получении следующего транша после принятия во втором чтении нескольких законов Верховной Радой. Речь идет о земельной реформе, законов о НАБУ, Назка и Высший совет правосудия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку