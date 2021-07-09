С начала июля на водоемах утонули 65 украинцев, среди них — 10 детей

С начала июля на водоемах утонули 65 украинцев, среди них — 10 детей

В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

В Украине с начала июля вода унесла жизни 65 человек, из которых 10 — дети. Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха на водоемах страны.

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-центр ДСНС.

"Во время жары граждане активно отправляются к водоемам. Но такой отдых не всегда имеет успешный финал, об этом свидетельствует печальная статистика гибели граждан на водоемах. Стоит лишь на мгновение потерять бдительность, или легкомысленно отнестись к своему досугу, и уже существует риск для вашей жизни и здоровья ", — отмечают чрезвычайники.

Так, 8 июля в акватории Бугского лимана в г. Николаев, во время купания в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения исчез мужчина. Его тело было обнаружено спасателями на расстоянии 50 м от берега.

Кроме этого, в Бердянске мужчина пошел купаться в море и исчез. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель города Харьков.

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Также 7 июля 29-летний мужчина упал с пятиметровой высоты карьера г. Коростышев Житомирской области. Спасатели достали его спасательной веревкой и подняли на гору, и медики, осмотрев тело, констатировали смерть.

В то же время спасателям в г. Прилуки Черниговской области поступило сообщение о том, что на расстоянии около 20 метров от берега на дне водоема было обнаружено и поднято на поверхность тело 16-летнего парня.

О чем стоит помнить на отдыхе у воды и как действовать в экстренных ситуациях — в нашем материале.

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