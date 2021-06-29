Как не стать жертвой отдыха на воде: простые правила от чрезвычайников

Как не стать жертвой отдыха на воде: простые правила от чрезвычайников

Для того чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.

Почти полсотни людей в Украине утонули с начала июня — такие данные ГСЧС. А с начала лета — 188 человек.

Чтобы досадных случаев было меньше, ГСЧС дает советы, как уберечь свою жизнь во время отдыха на воде.

Правила безопасности:

* Посещайте только специально оборудованные пляжи, отведенные для отдыха;



* Не ныряйте, особенно в незнакомых местах;



* Следите за ребенком, не оставляйте без присмотра у воды;



* Не заплывайте далеко;



* Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;



* Не подплывайте к судам;



* Не плавайте в случае штормового предупреждения;

* Во время сильного ветра не плавайте на матрасе или кругу.

Напомним, накануне в Одессе на популярном пляже "Отрада" утонул молодой человек. А в акватории Киевского водохранилища, вблизи села Лебедевка Вышгородского района, после четырех суток поисков нашли тело 36-летнего мужчины, которого на матрасе вместе со старшей дочерью унесло в Киевское море.

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