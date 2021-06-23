В Одессе на пляже утонул молодой человек

В Одессе на пляже утонул молодой человек

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.

Накануне в Одессе на популярном пляже "Отрада" утонул молодой человек.

Об этом сообщил телеграмм канал Одесса info.

Мужчину достали из моря. По предварительной версии, отдыхающий прыгнул с пирса и получил травму.

На месте инцидента работали спасатели. На побережье присутствовали также полицейские. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки, которая считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище.

В ГСЧС сообщили, что в Украине за три выходных дня утонули 40 человек.

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