В Одессе на пляже утонул молодой человек

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.
Накануне в Одессе на популярном пляже "Отрада" утонул молодой человек.
Об этом сообщил телеграмм канал Одесса info.
Мужчину достали из моря. По предварительной версии, отдыхающий прыгнул с пирса и получил травму.
На месте инцидента работали спасатели. На побережье присутствовали также полицейские. Они выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Киевской области вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки, которая считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище.
В ГСЧС сообщили, что в Украине за три выходных дня утонули 40 человек.