Сергей Притула отпраздновал свое 40-летие в кругу звездных друзей

По случаю юбилея шоумен устроил шумную вечеринку.

Известный телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом, отпраздновал свое 40-летие в кругу друзей и родных.

День рождения шоумена прошло на террасе роскошного загородного комплекса. О чем свидетельствуют фото с праздника, которыми делились в Сети звездные гости. Так, на снимках видно, что для вечеринки знаменитости выбрали торжественный дресс-код.

К примеру, Маша Ефросинина на своей странице в Instagram добавила фотографию на которой, в изысканном черном платье, обнимает юбиляра. Под постом телеведущая трогательно поздравила Сергея:

"С юбилеем, мой прекрасный друг! Несись и не останавливайся! А если нужна пауза, пускай у тебя будет, с кем ее прожить! Я у тебя есть всегда".

instagram.com/mashaefrosinina

Также снимками с праздника поделилась Леся Никитюк. Ведущая в голубом обтягивающем мини-платье и с бокалом шампанского в руке, улыбаясь, позировала вместе с именинником.

instagram.com/lesia_nikituk

На торжество к Притуле также пришли Владимир Жогло и другие участники команды "Варьяты". А изюминкой вечера стала певица TAYANNA. Артистка порадовала гостей своими зажигательными хитами.

Напомним, недавно, также праздновала свой день рождения актриса Ксения Мишина. Звезде сериала "Крепостная" исполнилось 32 года.

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