Нужно извлекать зарядное устройство из розетки: что говорит эксперт

Можно оставлять зарядку в розетке / © pexels.com

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Преподаватель электроники и силовой электроники Мельбурнского университета Глен Фаривар объясняет, что современные зарядные устройства обычно безопасны, но постоянно держать их под напряжением без надобности не обязательно. Значения имеют качество адаптера, его состояние и стабильность электросети.

Как работает зарядное устройство

Зарядка преобразует переменный ток из сети в постоянный ток с напряжением, пригодным для аккумулятора смартфона, ноутбука или другого устройства. Для этого внутри адаптера имеются электронные компоненты, регулирующие напряжение, фильтрующие ток и обеспечивающие защиту.

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Даже когда телефон отключен, подключенное к розетке зарядное устройство может продолжать потреблять небольшое количество электроэнергии. Она необходима для работы внутренних схем управления и защиты. Часть энергии рассеивается в виде тепла.

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В современных моделях потребление в режиме ожидания обычно очень мало. В то же время, показатели зависят от конструкции, качества и характеристик конкретного адаптера.

Потребляет ли зарядка электроэнергию без телефона

Да. Если зарядное устройство остается в розетке, оно может потреблять электроэнергию даже без подключенного гаджета. Такое потребление называют потреблением в режиме ожидания.

Одна зарядка обычно тратит настолько мало электроэнергии, что разница в счетах будет почти незаметна. Однако в доме может быть несколько адаптеров: для смартфонов, планшетов, ноутбуков, наушников и смартчасов. Если они постоянно подключены к сети, суммарные расходы в течение года возрастают.

Производители современных зарядных устройств пробуют уменьшать эти утраты. Для этого используют схемы управления питанием, которые переводят адаптер в режим низкого потребления, когда подключенное устройство не требует энергии.

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Поэтому нет оснований полагать, что одна зарядка, оставленная в розетке, существенно увеличит платежку за свет. Однако отключение ненужных электроприборов помогает сократить совокупное потребление.

Опасно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Исправное и качественное зарядное устройство обычно можно безопасно оставить подключенным к сети. Однако это не означает, что риск полностью отсутствует.

Электронные компоненты постепенно изнашиваются во время работы. Дополнительную нагрузку на них могут создавать колебания напряжения в электросети. Если адаптер постоянно подключен к питанию, он остается под влиянием таких колебаний, даже если гаджет не заряжается.

Особое внимание нуждаются в дешевых зарядных устройствах неизвестного происхождения. Они могут не иметь надлежащей защиты от перегрева и перепадов напряжения. В случае неисправности это увеличивает риск повреждения адаптера и возгорания.

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Следует регулярно осматривать зарядку и кабель. Если корпус треснул, штекер поврежден, появился запах горелого или адаптер начал необычно нагреваться или издавать звуки, пользоваться им не следует. Такое устройство необходимо отключить от сети и заменить.

Необходимо извлечь зарядку из розетки после зарядки телефона

Извлекать зарядное устройство после каждого использования не всегда обязательно, если оно исправно, качественно и используется в соответствии с рекомендациями производителя. В то же время, отключение от сети, когда зарядка не нужна, имеет несколько преимуществ:

Меньше излишнего потребления электроэнергии. Даже небольшие затраты в режиме ожидания можно сократить. Меньшее влияние перепадов напряжения. Отсоединенный адаптер не подвергается воздействию колебаний напряжения в сети. Дополнительная сохранность. Это особенно актуально для старых, поврежденных или сомнительных зарядных устройств.

Если зарядка нужна каждый день и остается в розетке, следует убедиться, что она не повреждена, не покрыта тканью и не расположена рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не используйте адаптеры с оплавленным корпусом, поврежденные контакты или другие признаки неисправности.

Как безопасно пользоваться зарядными устройствами

Чтобы снизить риски, соблюдайте несколько простых правил:

Выбирайте качественные зарядные устройства. Купите адаптеры от надежных производителей и проверяйте соответствие характеристик требованиям вашего устройства. Не игнорируйте перегревание. Если зарядка стала значительно горячее обычного, отключите ее и выясните причину. Проверяйте состояние кабеля и корпуса. Поврежденные адаптеры и кабели нельзя использовать. Отключайте зарядку, когда она не требуется. Особенно если оставляете дом надолго или не уверены в качестве адаптера. Не закрывайте зарядное устройство. Свободный доступ воздуха помогает уводить тепло. Учитывайте состояние электросети. Если напряжение часто колеблется, используйте соответствующие средства защиты и соблюдайте рекомендации производителя электроприборов.

Следовательно, оставленная в розетке зарядка не обязательно представляет опасность. Современные качественные адаптеры обычно потребляют мало энергии в режиме ожидания, но отсоединять их после использования — разумная привычка, особенно если устройство старо, повреждено или имеет сомнительное происхождение.

FAQ

Можно ли оставлять зарядку в розетке без телефона?

Да, если зарядное устройство качественное, исправное и не имеет признаков перегрева или повреждения. Однако даже без телефона адаптер может потреблять небольшое количество электроэнергии. Чтобы избежать лишних затрат и уменьшить влияние перепадов напряжения, можно зарядку отсоединять после использования.

Нужно ли извлекать зарядку из розетки после зарядки телефона?

Желательно, хотя исправному современному адаптеру это не всегда обязательно. Отключение зарядки сокращает потребление электроэнергии в режиме ожидания и предохраняет ее от возможных колебаний напряжения в сети. Поврежденные, перегретые или несертифицированные зарядные устройства оставлять подключенными не следует.

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