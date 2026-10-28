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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину идет похолодание: когда и где выпадет первый снег

В Укргидрометцентре объясняют, что ноябрь переходящий месяц от осени к зиме, когда среднесуточная температура постепенно снижается ниже +5°.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Белка.

Белка. / © Unsplash

Октябрь в Украине был теплее климатической нормы на 3–7 градусов. Такая погода держится около двух недель и сохранится еще несколько дней. Впрочем, с приближением ноября температура будет постепенно меняться.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

«Изменения у нас планируются, однако они будут постепенные и не резкие», — подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды на ближайшие дни

По словам синоптикини, в ближайшие три дня в Украине ночью будет +3-11°, а днем — +7-14°. В Закарпатье и юге воздух прогреется до 17° тепла.

Из-за влияния циклона над Черным морем в большинстве регионов будет облачно, местами будет дождь. С 31 октября в Украину будет поступать холодный воздух.

«Могут быть и туманы, перенасыщенный влагой воздух, такова классическая осенняя влажная погода с тенденцией к определенному снижению температуры воздуха», — подчеркнула Птуха.

Уже с 1 ноября похолодает: ночью температура будет +1-6°, на юге — до +10°. В западных, северных и большинстве центральных областей днем будет +5-10°, на юге и юго-востоке ожидается до +14°.

В Карпатах температура в течение суток будет колебаться от -2 до +3°, возможны осадки с мокрым снегом. Небольшие дожди прогнозируют на западе Украины, Житомирщине, Киевщине и Одесщине. Преимущественно облачно с холодным северо-западным ветром.

В Киеве 29-30 октября будет сухо, но уже 31 октября и 1 ноября пройдет дождь и появится прохладный северный ветер. В эти дни ночью температура воздуха будет от +4° до +8°, а днем — около 10° тепла.

Когда ожидать снег

Наталья Птуха не исключает, что в первой декаде ноября в некоторых западных областях дожди могут переходить в снег. По ее словам, будет постепенно холодать и погода может приобрести зимний характер.

«Если горные районы уже сейчас кое-где со снегом, то в первой декаде ноября и по некоторым западным областям осадки могут менять фазу [т.е. переходить в снег]», — пояснила синоптик.

По ее словам, подробнее о снеге, Укргидрометцентр предупредит чуть позже, когда сделает более точный прогноз.

«Будет прохладная погода, возможно даже с нотками зимнего характера», — подчеркнула эксперт.

В высокогорье Карпат местами уже лежит снег высотой до 14 см. В то же время, добавила Птуха, что такие изменения вполне типичны для ноября.

«Ноябрь — это переходный месяц от осени к зиме, пора предзимья начинается, время такого устойчивого перехода среднесуточной температуры от +5 в сторону снижения», — подчеркнула синоптик.

Как сообщалось, на высокогорье Карпат выпал снег — утром 27 октября на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -4°C, а вершину частично припылило. Впрочем, по данным Укргидрометцентра, прогнозируемой синоптической перспективе зимних осадков не предполагается.

По данным синоптиков, средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1–7° тепла, что близко к норме. Период предзимья наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С. На большей части Украины этот переход состоится уже в первой декаде ноября.

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