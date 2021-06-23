Сергій Притула відсвяткував своє 40-річчя у колі зіркових друзів

З нагоди ювілею шоумен влаштував гучну вечірку.

Відомий телеведучий Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, відсвяткував своє 40-річчя у колі друзів та рідних.

День народження шоумена минуло на терасі розкішного заміського комплексу. Про що свідчать фото зі свята, якими ділилися у Мережі зіркові гості. Так, на знімках видно, що для вечірки знаменитості обрали урочистий дрес-код.

До прикладу, Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram додала світлину на якій, у вишуканій чорній сукні, обіймає ювіляра. У дописі телеведуча зворушливо привітала Сергія:

"З ювілеєм, мій прекрасний друже! Мчи і не зупиняйся! А якщо потрібна пауза, нехай у тебе буде, з ким її прожити! Я у тебе є завжди".

instagram.com/mashaefrosinina

Також знімками зі свята поділилася Леся Нікітюк. Ведуча у блакитній обтислій мінісукні та з келихом шампанського у руці усміхнено позувала разом з іменинником.

instagram.com/lesia_nikituk

На торжество до Притули також завітали Володимир Жогло та інші учасники команди "Вар'яти". А родзинкою вечора стала співачка TAYANNA. Артистка потішила гостей своїми запальними хітами.

Нагадаємо, нещодавно, також, святкувала своє день народження акторка Ксенія Мішина. Зірці серіалу "Кріпосна" виповнилося 32 роки.

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