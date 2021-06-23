В Одесі на пляжі потонув молодий чоловік

В Одесі на пляжі потонув молодий чоловік

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини нещасного випадку.

Напередодні в Одесі на популярному пляжі "Отрада" потонув молодий чоловік.

Про це повідомив телеграм канал Одеса info.

Чоловіка дістали з моря. За попередньою версією, відпочивальник стрибнув з пірсу і отримав травму.

На місці інциденту працювали рятувальники. На узбережжі були присутні також поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Київській області поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки, яка вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі.

У ДСНС повідомили, що в Україні за три вихідні дні потонули 40 людей.

Новини України: 10-річний хлопчик потонув, шукаючи у річці свої капці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання