В Одесі на пляжі потонув молодий чоловік

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини нещасного випадку.
Напередодні в Одесі на популярному пляжі "Отрада" потонув молодий чоловік.
Про це повідомив телеграм канал Одеса info.
Чоловіка дістали з моря. За попередньою версією, відпочивальник стрибнув з пірсу і отримав травму.
На місці інциденту працювали рятувальники. На узбережжі були присутні також поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Київській області поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки, яка вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі.
У ДСНС повідомили, що в Україні за три вихідні дні потонули 40 людей.