Пропала ціла сім'я: в Україні на святкових вихідних потонули 40 осіб

Нещасні випадки сталися в Київській, Запорізькій, Волинській і Черкаській областях.

В Україні протягом трьох святкових вихідних на водоймах потонули 40 осіб, шестеро з яких — діти. Ще 23-х людей врятували надзвичайники.

Про це сьогодні, 22 червня, розповіли в ДСНС України.

Як стало відомо, нещасні випадки сталися на водоймах Київської, Запорізької, Волинської та Черкаської областей. На Київському водосховищі біля селища Лебедівка під час відпочинку на воді потонула ціла сім'я: дорослий і двоє дітей.

“Дівчинку 2017 року народження з води підняли відпочивальники та передали медикам. По дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще двох осіб — чоловіка 1985 року народження та дівчинки 2010 року народження — тривають досі”, — відзначили в пресслужбі ДСНС України.

Ще один нещасний випадок стався в селищі Триліси Київської області. Там на водоймі перекинувся човен, в результаті чого у воді опинилися семеро осіб. Шестеро з них змогли вибратися на берег, одна людина потонула.

Рятувальники наголошують, що відпочиваючи на водоймах не можна забувати про техніку безпеки. Забороняється:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Нагадаємо, що у Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 24, двоє людей зникли безвісти.

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