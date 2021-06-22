Найкращі книжки для школярів

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який триватиме від 23 до 27 червня, створив серію добірок найцікавіших творів для учнів.

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" продовжує серію добірок — цього разу на вас чекає подорож книжками для дітей шкільного віку.

1. Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-рятувальників.

Довгоочікуване продовження історій про 36 і 6 котів - вірні фанати серії будуть в захваті.

"36 і 6 котів-рятувальників" — нова, уже четверта за ліком книжка котячої епопеї відомої української письменниці Галини Вдовиченко, на яку нетерпляче чекають читачі-шанувальники.

Цього разу невгамовні хвостаті герої створюють котячу рятувальну службу. Коти виїжджають на виклики, проте почуватися справжніми рятувальниками їм не вдається. Їх переслідує невдача за невдачею: то витягають з автомата з чіпсами єнота, який не вважає себе потерпілим, то вихоплюють з-під коліс на швидкісній трасі загублений кимось пакунок із сухим кормом, та замість подяки отримують звинувачення у крадіжці…

Під час чергового виклику загадково зникає Коментатор-Чорний кіт. Поки друзі скрізь його розшукують, у місті розгортається кампанія з дискредитації котів-рятувальників. Чи вдасться їм вибратися з халеп і небезпек, які на них чигають звідусіль, – читайте у цікавій і динамічній історії з чудовими ілюстраціями Наталки Гайди.

2. Таня Поставна. Чи вмієш ти дивитися на вишню? Історії з Японії.

"Про далекий та незвіданий світ японської культури, історії - історії, які спонукають задуматись і про себе і те, що поряд"

Ця книжка — передовсім про відчуття прекрасного, гармонійне співіснування зі світом і пошук внутрішніх цінностей. Про особливу атмосферу Японії та світогляд її жителів на яскравому історичному тлі. Як споглядати дерево, що поволі змінює барви? Яке горнятко гарніше — рівненьке й блискуче чи зліплене власноруч? Як почати цінувати кожну зустріч, адже другої такої може не бути?

3. Ліан Турюн. Аліса Андерсен не плаває.

"Ліан Турюн була гостею Книжкового Арсеналу 2019 - це друга її книжка, і цікаво яка!"

"Аліса Андерсен не плаває" — друга книжка з серії норвезької письменниці Турюн Ліан про сором’язливу восьмирічну дівчинку, на яку чекають найкращі і найзатишніші канікули в її житті. Принаймні, так вона гадає, поки тато не оголошує, що цього літа Аліса мусить навчитися плавати. Тож відпочинок із сім’єю у літньому будиночку, ще й далеко від найкращого друга Івара, видається їй геть препоганою ідеєю. Впевнена, що батьки прирікають її на вірну загибель (адже для дівчинки немає нічого страшнішого за воду), Аліса готується попрощатися з життям… Та несподівано вона відкриває для себе розмаїтий і бар­вистий підводний світ моря та отримує від нього в подарунок найцінніший скарб.

Книжку видано за фінансової підтримки NORLA.

4. Наталка Малетич. Леся. Мандрівний клубочок.

"Не нудно, жваво, але при цьому інформаційно й фахово — в рік ювілею про Лесю, наше все"

Ми щодня зустрічаємо Лесю Українку в пам’ятниках і назвах вулиць, на купюрах і в шкільних кабінетах. Але яким щодня бачила світ сама Леся? Жива людина, а не офіційний портрет. Що вона любила, з чого сміялася й сумувала, про що писала листи рідним, з ким дружила? Кумедні прізвиська для братів-сестер, хоумскулінг, стильні вбрання, нехіть до публічних виступів і далекі мандри — певно, кожен знайде щось спільне з Лесею, яка називала себе boule vagabonde — "мандрівний клубочок".

5. Король мавп / Пер. з кит. М. Савченко.

"Китайська міфологія дітям"

"Король мавп — один із найяскравіших та найулюбленіших міфічних супергероїв як стародавнього Китаю, так і сучасності. Неабиякі вміння допомогли йому, смертному, кинути виклик небесному порядку й дорівнятися до небожителів. Король мавп показав, що навіть найпотужніша стихійна сила підвладна впорядкуванню і здатна творити добро".

6. Лев Генденштейн. Аліса в Країні Математики.

"Дуже крута книжка для тих, хто любить математику! А також Алісу Керолла. А також для тих, хто ще не знає, як це - любити математику!"

Неймовірно захоплива книжка "Аліса в Країні Математики" перенесе читачів у яскравий світ, де приголомшливі пригоди переплітаються з математичними цікавинками. Ця історія подарує дітям можливість знову зустрітися з персонажами всесвітньо відомих казок Льюїса Керролла "Аліса в Країні Див" та "Аліса в Задзеркаллі". Разом з Алісою вдасться подорожувати країною математики та вирішувати таємничі математичні завдання, застосовуючи творчу уяву і логічне мислення. Талановитий письменник Лев Генденштейн проведе екскурс в історію математики з давніх-давен до наших днів, а яскраві та барвисті ілюстрації Олесі Юрко зроблять процес читання незабутнім. Діти дізнаються багато нового про світ математики, познайомляться з неймовірними героями та весело проведуть час. Плекати у дітях любов до цариці наук просто – для цього достатньо познайомити їхній допитливий розум з такою чудовою книжкою, як "Аліса в Країні Математики".

7. Вальтер Фоґато. Комахи на всі 100%.

"Доповніть цю книжку сачком: літо надворі"

Жало оси здається нам жахливою гострою зброєю… АЛЕ НАСКІЛЬКИ ВОНО ВЕЛИКЕ порівняно зі щелепами вусача-титана велетенського? А якої довжини кінцівки мурахи-велетня? Може не всі комахи такі маленькі, як тобі здається? ЦЯ КНИГА ДОПОМОЖЕ ТОБІ ДІЗНАТИСЯ, ЯКИМИ Є КОМАХИ НАСПРАВДІ, бо її ілюстрації відповідають ЇХНІМ СПРАВЖНІМ РОЗМІРАМ, які іноді вражають! Ти також дізнаєшся про вагу та швидкість пересування комах, як вони полюють і розмножуються. І, можливо, тобі сподобаються саме ті комахи, які раніше лякали!

8. Яна Бауер. Круторіжка в Страшному Лісі.

"Перша книжка із серії казок словенської письменниці Яни Бауер про істоту з далеких країв. Пригоди, дружба, чарівні світи та магія!"

Однієї нічим не примітної суботи мешканці Страшного Лісу займалися своїми звичними справами: хтось перелічував горішки, хтось дрімав, а дехто скаржився на життя. Ані Їжак, ані Лісовий Сонь, і навіть мудра Сова не підозрювали, що до них незабаром прибуде несподівана гостя, а разом із нею – великі й маленькі пригоди, з яких народиться справжня дружба. "Круторіжка у Страшному Лісі" – перша книжка із серії казок словенської письменниці Яни Бауер про істоту з далеких країв. Круторіжка знайшла друзів серед маленьких читачів і читачок багатьох країн і вже ось-ось познайомиться з тобою, щоб розповісти про свої страшні (і не дуже) приключки.

9. Олеся Мамчич. Овва як бува! Абетка з історії України

"Ця абетка пропонує легке, пізнавальне, веселе знайомство з історичними поняттями і нагоду поговорити з дітьми про знакові явища з історії наших теренів"

За кожною літерою ховаються важливі слова, а за словами — події, постаті й речі, які зробили Україну саме такою, як ми знаємо. Ця абетка пропонує легке, пізнавальне, веселе знайомство з історичними поняттями і нагоду поговорити з дітьми про знакові явища з історії наших теренів.

10. Еріх Кестнер. Маленький чоловічок

"Класик дитячої літератури, відомий німецький автор Еріх Кестнер - майстер тонких метафор, захопливих сюжетів, сатири та гумору, без яких, як він вважав, не може бути доброї дитячої книжки"

Маленький Максик мріє стати артистом цирку. Та от халепа — він заввишки лише 5 сантиметрів! Хіба помітять глядачі таку крихітку на манежі? Що ж, на Максика чекають дивовижні пригоди, під час яких він зрозуміє, що не обов’язково бути високим, щоб бути відважним, втілити свою мрію та навіть… втекти з полону викрадачів!

11. Ю. Несбе. Ванна часу доктора Проктора

"Несбе, популярний норвезький автор детективів, написав серію дитячих книжок про доктора Проктор, божевільного (в хорошому сенсі) професора, навколо винаходів якого розвиваються божевільні (в хорошому сенсі) події"

Книжка – як сніданок: не завджи подобається. Тому ось вам короткий переказ змісту цієї повісті: багато Ліси і Булле, закоханий професор, зникла дівчина, шалені перегони, мандрівки різними епохами, кілька страшних французьких бегемотів, супервелосипедист Едді, трішки пукального порошку, моторошна жінка з дерев’яною ногою на скрипучих коліщатках, Наполеон, Жанна д’Арк, війна, смерть і кохання. А також прийнятна доза обвислих вусів, рубання голів і спалювання відьом.

12. Оксана Садовенко. Ти і Малевич

"Кожен розгорт книжки присвячено одній із головних ідей художника, що спонукає не тільки читати та пізнавати, а й самостійно створити свою версію "Чорного квадрата", супрематичну композицію, проєкт планіту для земляніта, відкрити першоелементи, безпредметність та зрозуміти персонажів картин Малевича, розмалювавши їх по-своєму"

"Ти і Малевич" — це книжка-альбом із творчими завданнями, наліпками, розмальовками, яка дитині 5–13 років дає можливість уявити себе учнем чи ученицею Казимира Малевича. Завдання книжки-альбома — не вичерпно відповісти на порушені питання, а стати для дитини путівником у творчість. Тут, під пильним поглядом великого художника Казимира Малевича, ти можеш бешкетувати й порушувати правила, розфарбовувати, малювати, вигадувати. Твори вільно, як це робив Малевич!

В оформленні книжки використано мотиви картин Казимира Малевича. Видання містить більше 30 наліпок.

13. Джеронімо Стілтон. Острів примарного скарбу

"Серія про Джеронімо Стілтона — надзвичайно популярна в Італії. З цих книжок дуже класно починати читати — веселі герої, детективний складник, пригоди"

Веселі пригоди директора видавництва "Голос Гризуна" Джеронімо Стілтона не залишать байдужим нікого, хто цінує гумор і вигадку! У третій книжці ти дізнаєшся, як Джеронімо Стілтон разом із Теєю, Пулапкою, Бенджаміном і новим знайомцем Хитавицею Пропхайлом поробінзонили на Піратських островах та ще й знайшли СКАРБ.

14. Олдріх Ружичка, Александра Гетмерова. Секрети мистецтва

"Це pop-up видання – з додатковими розгортами, яскравими ілюстраціями, картами, та з книжечками в книжці аби юним читачам було цікавіше дізнаватись про всі мистецькі секрети"

"Секрети мистецтва" – це друга книжка із пізнавальної серії "Як це створено", яка виходить у видавництві #книголав і вона відкриває світ сценічних та інших видів мистецтва.Як влаштовано театр і як поставити п’єсу? А як знімають кіно?

Чим займається продюсер, а за що відповідає режисер? Як створюються мультфільми, хто працює в анімаційних студіях? Як організовано симфонічний оркестр і як він готується до виступів? Як організувати мегаконцерт всесвітньо відомої зірки? А як народжується образотворче мистецтво? У цій книжці про все це розповідається в деталях і в незвичному форматі.

15. Ірина Озимок. У міста є Я

Хочеш дізнатися, як функціонують міста, як вони змінюються, як на них впливають технології, споживання, клімат та комп’ютерна революція, і яка в цьому роль людини? Тоді ця книжка — для тебе! Вона розповідає не про одне конкретне місто, а містить цікаві факти з різних куточків світу. Також до кожного розділу ти знайдеш особливе завдання, і навіть матимеш можливість взяти участь у конкурсі малюнків та есе. Пам’ятай: саме від людей залежить, яким буде місто, адже кожен з нас може робити його кращим або ж погіршувати. Вибір за нами!

16. Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет

"Повість є приквелом до анімаційного фільму "Віктор_Робот", прем’єра якого відбудеться в кінотеатрах 24 червня 2021р"

Віктор_Робот, найголовніший механік штучної зорі Зоряни, прилітає на Землю до дівчинки Віки, щоби дізнатися як і для кого створили залізну зірку. Всі відповіді криються у "Щоденнику збирача планет", який свого часу вів дідусь Віки, Марко. Читачі поринуть у далекий 2520 рік, де на них чекатимуть космічні пригоди хлопця, його перше кохання і фантастичні винаходи майбутнього.

17. Кіран Ларвуд. Легенда про Подкіна Одновухого

Подкін — син ватажка воїнів. Він знає, що колись настане його черга очолити кролячу нору й обороняти її в непевні часи. А поки що він залюбки б’є байдики. Та одного дня на домівку Подкіна жорстоко нападають, тож юні кролики змушені втікати. Зусібіч чигає небезпека, але Подкін повинен захис­тити своїх рідних і спробувати здолати ворога — найжахливішого за всю історію кролячого роду…

"Легенда про Подкіна Одновухого" — одна із найкращих історій останніх десятиліть. Такі книжки — справжня чи­тацька насолода…

18. Світ Ярослав, Ярмусь Тарас. Троє проти зла

Антон і Орест — двоє друзів-підлітків — надивилися муль­тиків, у яких їхні однолітки потрапляють у казкові світи. І от якогось дня вони й самі через телепорт змушені ринути в пара­ле­льний світ, щоб урятувати свого друга Романа. Там із ними трапиться кілька сяких-таких пригод. А ще там, звісно, будуть казкові королівства, злі монстри, нові друзі і недруги... Що ще? Та — хай йому грець! — все може статися на їхньому шляху!

19. Регіна Гіменес. Гео-Графіки

"Гео-Графіки — це нетиповий атлас для сучасних дітей. В ньому планети, материки, острови перетворюються на кола, багатокутники, лінії та спіралі, щоб спростити дітям розуміння навколишнього світу."

Важливо розуміти світ і як збудовано все навколо. Ця книга для всіх батьків, які хоча б раз чули від своєї дитини запитання:

А чому Земля кругла?

А яка гора найвища на планеті?

А чому зірки різного кольору?

У ній зібрана інформація про основні географічні характеристики нашої планети, про кліматичні зміни та їхній вплив на планету і кожного з нас, а також подана низка відомостей і цікавих фактів про Всесвіт.

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