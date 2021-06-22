Лучшие книги для школьников

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который продлится от 23 до 27 июня, создал серию подборок интересных произведений для учеников.

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" продолжает серию подборок — на этот раз вас ждет путешествие книгами для детей школьного возраста.

1. Галина Вдовиченко. 36 и 6 котов-спасателей.

Долгожданное продолжение историй о 36 и 6 кошках — верные фанаты серии будут в восторге.

"36 и 6 котов-спасателей" — новая, уже четвертая по счету книга кошачьей эпопеи известной украинской писательницы Галины Вдовиченко, на которую с нетерпением ждут читатели-почитатели.

На этот раз неугомонные хвостатые герои создают кошачью спасательную службу. Коты выезжают на вызовы, однако почувствовать себя настоящими спасателями им не удается. Их преследует неудача за неудачей: то извлекают из автомата с чипсами енота, который не считает себя потерпевшим, то выхватывают из-под колес на скоростной трассе утерян кем пакет с сухим кормом, и вместо благодарности получают обвинения в краже...

Во время очередного вызова загадочно исчезает Комментатор-Черный кот. Пока друзья везде его разыскивают, в городе разворачивается кампания по дискредитации котов-спасателей. Удастся ли котам выбраться из передряг и опасностей, которые на них подстерегают отовсюду, — читайте в интересной и динамичной истории с замечательными иллюстрациями Натальи Гайды.

2. Таня Поставная. Умеешь ли ты смотреть на вишню? Истории из Японии.

"О дальнем и неизведанном мире японской культуры, истории — истории, которые побуждают задуматься и о себе и том, что рядом"

Эта книга — прежде всего о чувстве прекрасного, гармоничное сосуществование с миром и поиске внутренних ценностей. Об особой атмосфере Японии и мировоззрение ее жителей на ярком историческом фоне. Как созерцать дерево медленно меняет краски? Какая чашка красивее — ровная и блестящая или слепленная собственноручно? Как начать ценить каждую встречу, ведь второй такой может не быть?

3. Лиан Турюн. Алиса Андерсен не плавает.

"Лиан Турюн была гостьей Книжного Арсенала 2019 — это вторая ее книга и интересно какая!"

"Алиса Андерсен не плавает" — вторая книга из серии норвежской писательницы Турюн Лиан о застенчивой восьмилетней девочке, которую ждут лучшие и самые укромные каникулы в ее жизни. По крайней мере, так она думает, пока папа не объявляет, что этим летом Алиса должен научиться плавать. Поэтому отдых с семьей в летнем домике, еще далеко от лучшего друга Ивара, представляется ему совершенно отвратительной идеей. Уверена, что родители обрекают ее на верную гибель (ведь для девочки нет ничего страшнее воду), Алиса готовится проститься с жизнью... Но неожиданно она открывает для себя разнообразный и красочный подводный мир моря и получает от него в подарок ценный клад.

Книга издана при финансовой поддержке NORLA.

4. Наталья Малетич. Леся. Странствующий клубочек.

"Не скучно, живо, но при этом информационно и профессионально — в год юбилея о Лесе, наше все"

Мы ежедневно встречаем Лесю Украинку в памятниках и названиях улиц, на купюрах и в школьных кабинетах. Но каким ежедневно видела мир сама Леся? Живой человек, а не официальный портрет. Что она любила, с чего смеялась и грустила, о чем писала письма родным, с кем дружила? Забавные прозвища для братьев-сестер, хоумскулинг, стильные наряды, отвращение к публичным выступлениям и дальние странствия — вероятно, каждый найдет что-то общее с Лесей, которая называла себя boule vagabonde — "странствующий клубочек».

5. Король обезьян/Пер. с кит. М. Савченко.

"Китайская мифология детям"

"Король обезьян — один из самых ярких и любимых мифических супергероев как древнего Китая, так и современности. Немалые умение помогли ему, смертному, бросить вызов небесном порядке и сравниться с небожителей. Король обезьян показал, что даже самая мощная стихийная сила подвластна благоустройству и способна творить добро".

6. Лев Генденштейн. Алиса в Стране Математики.

"Очень крутая книга для тех, кто любит математику! А также Алису Кэролла. А также для тех, кто еще не знает, как это — любить математику!"

Невероятно увлекательная книга "Алиса в Стране Математики" перенесет читателей в яркий мир, где впечатляющие приключения переплетаются с математическими занятными. Эта история подарит детям возможность снова встретиться с персонажами всемирно известных сказок Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье". Вместе с Алисой удастся путешествовать по стране математики и решать таинственные математические задачи, применяя творческое воображение и логическое мышление. Талантливый писатель Лев Генденштейн проведет экскурс в историю математики с древности до наших дней, а яркие и красочные иллюстрации Олеси Юрий сделают процесс чтения незабываемым. Дети узнают много нового о мире математики, познакомятся с невероятными героями и весело проведут время. Лелеять в детях любовь к царице наук просто — для этого достаточно представить их пытливый ум с такой замечательной книгой, как "Алиса в Стране Математики".

7. Вальтер Фогато. Насекомые на все 100%.

"Дополните эту книгу сачком: лето на дворе"

Жало осы кажется нам ужасным острым оружием ... НО НАСКОЛЬКО ОНО БОЛЬШОЕ по сравнению с челюстями дровосека-титана? А какой длины конечности муравьи-великана? Может не все насекомые такие маленькие, как тебе кажется? ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ узнать, какие НАСЕКОМЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ, потому что ее иллюстрации соответствуют ИХ истинным размерам, которые иногда поражают! Ты узнаешь о весе и скорости передвижения насекомых, как они охотятся и размножаются. И, возможно, тебе понравятся именно те насекомые, которые раньше пугали!

8. Яна Бауэр. Круторожка в Страшном Лесу.

"Первая книга из серии сказок словенской писательницы Яны Бауэр о существе из дальних краев. Приключения, дружба, волшебные миры и магия!"

Одной ничем не примечательной субботой жители Страшного Леса занимались своими привычными делами: кто-то перечислял орешки, кто дремал, а некоторые жаловался на жизнь. Ни Еж, ни Лесной Сонь, а также мудрая Сова не подозревали, что к ним вскоре прибудет неожиданная гостья, а вместе с ней — большие и маленькие приключения, из которых родится настоящая дружба. "Круторижка в Страшном Лесу" — первая книга из серии сказок словенской писательницы Яны Бауэр о существе из дальних краев. Круторожка нашла друзей среди маленьких читателей и читательниц многих стран и уже вот-вот познакомится с тобой, чтобы рассказать о своих страшных (и не очень) приключках.

9. Олеся Мамчич. Ого как бывает! Азбука по истории Украины

"Эта азбука предлагает легкое, познавательное, веселое знакомство с историческими понятиями и возможность поговорить с детьми о знаковых явления по истории наших территорий"

За каждой буквой скрываются важные слова, а по словам — события, фигуры и вещи, которые сделали Украину именно такой, как мы знаем. Эта азбука предлагает легкое, познавательное, веселое знакомство с историческими понятиями и возможность поговорить с детьми о знаковых явления по истории наших территорий.

10. Кестнер. Маленький человечек

"Классик детской литературы, известный немецкий автор Эрих Кестнер — мастер тонких метафор, захватывающих сюжетов, сатиры и юмора, без которых, как он считал, не может быть хорошей детской книги"

Маленький Максик мечтает стать артистом цирка. Но вот незадача — он высотой всего 5 сантиметров! Разве заметят зрители такую кроху на манеже? Что же, Максика ждут удивительные приключения, во время которых он поймет, что не обязательно быть высоким, чтобы быть отважным, воплотить свою мечту и даже ... бежать из плена похитителей!

11. Ю. Несби. Ванная времени доктора Проктора

"Несби, популярный норвежский автор детективов, написал серию детских книг о докторе Проктор, сумасшедшего (в хорошем смысле) профессора, вокруг изобретений которого развиваются сумасшедшие (в хорошем смысле) события"

Книга — как завтрак: не всегда для нравится. Поэтому вот вам краткий пересказ содержания этой повести: много Леса и Булле, влюбленный профессор, исчезла девушка, безумные гонки, путешествия разными эпохами, несколько страшных французских бегемотов, супер-велосипедист Эдди, немного пукального порошка, жуткая женщина с деревянной ногой на скрипучих колесиках, Наполеон, Жанна д'Арк, война, смерть и любовь. А также приемлемая доза обвисших усов, рубки голов и сжигания ведьм.

12. Оксана Садовенко. Ты и Малевич

"Каждый роворот книги посвящен одной из главных идей художника, побуждает не только читать и познавать, но и самостоятельно создать свою версию "Черного квадрата", Супрематическую композицию, проект планиты для землянита, открыть первоэлементы, беспредметность и понять персонажей картин Малевича, разрисовав их по-своему"

"Ты и Малевич" — это книга-альбом с творческими задачами, наклейками, раскрасками, которая ребенку 5-13 лет дает возможность представить себя учеником или ученицей Казимира Малевича. Задача книги-альбома — не исчерпывающе ответить на свои вопросы, а стать для ребенка путеводителем в творчество. Здесь, под пристальным взглядом великого художника Казимира Малевича, ты можешь безобразничать и нарушать правила, раскрашивать, рисовать, придумывать. Произведения свободно, как это делал Малевич!

В оформлении книги использованы мотивы картин Казимира Малевича. Издание содержит более 30 наклеек.

13. Джеронимо Стилтон. Остров призрачного сокровища

"Серия о Джеронимо Стилтоне — чрезвычайно популярная в Италии. Из этих книг очень классно начинать читать — веселые герои, детективная составляющая, приключения"

Веселые приключения директора издательства "Голос грызун" Джеронимо Стилтона не оставят равнодушным никого, кто ценит юмор и вымысел! В третьей книге ты узнаешь, как Джеронимо Стилтон вместе с Теей, Пулапкой, Бенджамином и новым знакомцем Хитавицей Пропхайлом поробинзонили на пиратских островах и еще и нашли КЛАД.

14. Олдрих Ружичка, Александра Гетмерова. Секреты искусства

"Это pop-up издания — с дополнительными розворотами, яркими иллюстрациями, картами, и с книжками в книге чтобы юным читателям было интересно узнавать обо всех художественных секретах"

"Секреты искусства" — это вторая книга из познавательной серии "Как это создано", которая выходит в издательстве #книголав и она открывает мир сценических и других видов мистецтва. Как устроен театр и как поставить пьесу? А как снимают кино?

Чем занимается продюсер, а за что отвечает режиссер? Как создаются мультфильмы, кто работает в анимационных студиях? Как организовано симфонический оркестр и как он готовится к выступлениям? Как организовать мегаконцерте всемирно известной звезды? А как рождается изобразительное искусство? В этой книге обо всем этом рассказывается в деталях и в необычном формате.

15. Ирина Озимок. У города есть Я

Хочешь узнать, как функционируют города, как они меняются, как на них влияют технологии, потребления, климат и компьютерная революция и какова в этом роль человека? Тогда эта книга — для тебя! Она повествует не об одном конкретном городе, а содержит интересные факты из разных уголков мира. Также к каждому разделу ты найдешь особое задание, и даже будет возможность принять участие в конкурсе рисунков и эссе. Помни: именно от людей зависит, каким будет город, ведь каждый из нас может делать его лучшим или ухудшать. Выбор за нами!

16. Анастасия Лавренишина. Виктор_Робот. Дневник собирателя планет

"Повесть является приквелом к анимационному фильму "Виктор_Робот , премьера которого состоится в кинотеатрах 24 июня 2021 года"

Виктор_Робот, главный механик искусственной звезды Зоряны, прилетает на Землю к девочке Вике, чтобы узнать, как и для кого создали железную звезду. Все ответы кроются в "Дневнике сборщика планет", в свое время вел дедушка Вики, Марко. Читатели окунутся в дальний 2520, где их будут ждать космические приключения парня, его первая любовь и фантастические изобретения будущего.

17. Киран Ларвуд. Легенда о Подкине Одноухом

Подкин — сын главаря воинов. Он знает, что когда-то наступит его очередь возглавить кроличью нору и защищать ее в смутные времена. А пока он охотно бьет баклуши. Но однажды на дом Подкина жестоко нападают, поэтому юные кролики вынуждены бежать. Со всех сторон подстерегает опасность, но Подкин должен защитить своих родных и попробовать одолеть врага — ужасного за всю историю кроличьего рода ...

"Легенда о Подкине Одноухом" — одна из лучших историй последних десятилетий. Такие книги — настоящее читательское наслаждение ...

18. Мир Ярослав, Ярмусь Тарас. Трое против зла

Антон и Орест — двое друзей-подростков — насмотрелись мультиков, в которых их сверстники попадают в сказочные миры. И вот однажды они и сами через телепорт вынуждены хлынуть в параллельный мир, чтобы спасти своего друга Романа. Там с ними случится несколько сяких-таких происшествий. А еще там, конечно, будут сказочные королевства, злые монстры, новые друзья и недруги ... Что еще? И — черт возьми! — все может произойти на их пути!

19. Регина Гименес. Гео-графики

"Гео-графики — это нетипичный атлас для современных детей. В нем планеты, материки, острова превращаются в круги, многоугольники, линии и спирали, чтобы упростить детям понимание окружающего мира."

Важно понимать мир и как построено все вокруг. Эта книга для всех родителей, которые хотя бы раз слышали от своего ребенка вопрос:

А почему Земля круглая?

А какая гора самая высокая на планете?

А почему звезды разного цвета?

В ней собрана информация об основных географических характеристиках нашей планеты, о климатических изменениях и их влиянии на планету и каждого из нас, а также представлен ряд сведений и интересных фактов о Вселенной.

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