В Украине он известен под брендом Renault.

Компания Dacia официально представила обновленный кроссовер Duster.

Так, рестайлинговая версия этой модели получила новую решетку радиатора, а также фары со светодиодным ближним светом, Y-образными ходовыми огнями и светодиодными поворотниками (впервые в истории Dacia), передает Motor.

Отмечается, что обновленный Dacia Duster стал очень похож на Sandero третьего поколения.

Dacia.com

Dacia.com

В салоне, в свою очередь, появилась новая обивка сидений и подголовники другой формы. Высокая центральная консоль оборудована подлокотником, под которым расположен отсек объемом 1,1 литра. На торце со стороны задних пассажиров — два зарядных USB-порта. Для внедорожника также предусмотрены три медиасистемы на выбор: базовая Dacia Plug & Music и новые Media Display и Media Nav, причем последние две — с 8-дюймовым дисплеем. Они поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, а в топовом варианте — еще и WiFi.

Полноприводные Dacia Duster, оснащенные новыми мультимедийными комплексами, сохранили систему 4X4 Monitor. Это виртуальный кренометр, компас, альтиметр и индикатор угла наклона, который использует данные адаптивного помощника при спуске. Кроме него, в списке доступного оснащения есть мониторинг слепых зон (работает на скоростях 30-140 км/ч), ультразвуковые датчики парковки и система кругового обзора с четырьмя камерами: по одной спереди и сзади плюс с каждого борта.

Dacia.com

В Европе Dacia Duster будет иметь три бензиновых двигателя: TCe 90, TCe 130 и TCe 150. Все — с "механикой" и передним приводом, но для TCe 150 еще доступен "робот" EDC. Также есть дизель dCi 115 (передний или полный привод и "мехника") и битопливная установка TCe 100, работающая на бензине и сжиженном нефтяном газе (передний привод и "механика"). Такой Dacia Duster на полных баках может проехать 1 235 километров.

Напомним, кроссовер Dacia Duster, который известен на украинском рынке под брендом Renault, можно купить по цене от 379 100 грн. Именно столько стоит версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 л.с., 5-скоростной механической трансмиссией и передним приводом. Также предлагается версия с ГБО — от 440 500 грн. и дизельные версии от 483 500 грн.

Ранее рассказывалось о том, что кроссовер Dacia Duster может получить семиместную версию.

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