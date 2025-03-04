Семейные кроссоверы, которые часто ломаются: эксперты составили список

Чаще всего у этих авто возникали проблемы с двигателем, подвеской, электроникой.

Составлен список самых ненадежных семейных машин 2025 года.

Об этом идет речь в исследовании экспертов британского портала WhatCar.

Антирейтинг семейных кроссоверов возглавил дизельный Kia Sportage ("КИА Спортейдж") в версиях 2016-2021 годов выпуска. Он, по выводам экспертов, надежен лишь на 66,2% из 100 при среднем показателе в 92,4%.

Чаще всего у этих автомобилей возникали проблемы с двигателем, трансмиссией, электричеством, тормозами, выхлопной и топливной системами, а также элементами кузова и мультимедийной системой.

Второе место в списке занял британский Range Rover Evoque ("Ленд ровер Рендж Ровер Эвок") 2011-2019 годов, надежность которого оценили лишь в 73,8% из 100, а проблемы с ним возникли у более трети респондентов. Чаще всего у этой модели ломались электронные системы, подвеска и выхлопная система.

Третий ненадежный семейный кроссовер — выпускаемый с 2017 года Alfa Romeo Stelvio ("Альфа Ромео Стельвио") с рейтингом надежности 85,5%. Обычно проблемы касались аккумулятора, электроники и информационно-развлекательной системы с навигацией.

Между тем, напомним, что изменилось в правилах выезда для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов. В ГНСУ рассказы о новых правилах.

Читайте также: