Сімейні кросовери, які часто ламаються: експерти склали список

Найчастіше у цих авто виникали проблеми з двигуном, підвіскою, електронікою.

Складено перелік найненадійніших сімейних машин 2025 року.

Про це йдеться у дослідженні експертів британського порталу WhatCar.

Антирейтинг сімейних кросоверів очолив дизельний Kia Sportage ("КІА Спортейдж") у версіях 2016-2021 років випуску. Він, за висновками експертів, надійний лише на 66,2% зі 100 при середньому показнику в 92,4%.

Найчастіше у цих авто виникали проблеми з двигуном, трансмісією, електрикою, гальмами, вихлопною та паливною системами, а також елементами кузова та мультимедійною системою.

Друге місце у списку посів британський Range Rover Evoque ("Ленд ровер Рендж Ровер Евок") 2011-2019 років, надійність якого оцінили лише у 73,8% зі 100, а проблеми з ним виникли у понад третини респондентів. Найчастіше в цієї моделі ламалися електронні системи, підвіска та вихлопна система.

Третій ненадійний сімейний кросовер - Alfa Romeo Stelvio ("Альфа Ромео Стельвіо"), що випускається з 2017 року, з рейтингом надійності 85,5%. Зазвичай, проблеми стосувалися акумулятора, електроніки та інформаційно-розважальної системи з навігацією.

Тим часом нагадаємо, що змінилося в правилах виїзду для перевізників гуманітарних та медичних вантажів. У ДПСУ роповіди про нові правила.

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