Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто уподібнюватися до графа Монте-Крісто

Космічні енергії цього дня несуть із собою безліч різних шансів, зокрема і можливість звести рахунки з людиною, яка нас колись образила. Спокуса буде настільки сильною, що не всі зможуть протистояти їй, але зірки вважають своїм обов'язком попередити: морального задоволення такий «акт відплати» нікому не принесе.

Сьогодні, 4 березня, мстити недоброзичливцям небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не варто уподібнюватися до графа Монте-Крісто.

Близнята

Близнята затаїли злість на когось зі своїх знайомих вже досить давно, і відтоді чекають на зручний момент, щоб відповісти, так би мовити, ударом на удар. Сьогодні обставини для цього можуть скластися сприятливі, але згодом виявиться, що ця людина ні в чому не винна.

Рак

Раки, вирішивши спробувати себе у ролі графа Монте-Крісто, навряд чи зможуть зробити все так, як хочуть. Найімовірніше, щось піде не так, і вони з благородного месника в черговий раз перетворяться на жертву, що їм дуже не подобається, але не заважає щоразу наступати на ті самі граблі.

Скорпіон

Скорпіони, вирішивши помститися комусь із кривдників, і в кандидатурі не помиляться, і зроблять все тонко і навіть, якщо це слово доречне в цьому разі, красиво. Ось тільки це не тільки не принесе їм морального задоволення, а й спричинить гострі докори сумління.

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