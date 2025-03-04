Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит уподобляться графу Монте-Кристо

Космические энергии нынешнего дня несут с собой множество разных шансов, в том числе и возможность свести счеты с человеком, который нас когда-то обидел. Искушение будет настолько сильным, что не все смогут ему противостоять, но звезды считают своим долгом предупредить: морального удовлетворения такой "акт возмездия" никому не принесет.

Сегодня, 4 марта, мстить недоброжелателям нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит уподобляться графу Монте-Кристо.

Близнецы

Близнецы затаили злобу на кого-то из своих знакомых уже довольно давно и с тех пор ждут удобного момента, чтобы ответить, так сказать, ударом на удар. Сегодня обстоятельства для этого могут сложиться благоприятные, но впоследствии окажется, что этот человек ни в чем перед ними не виноват.

Рак

Раки, решив попробовать себя в роли графа Монте-Кристо, вряд ли смогут сделать все так, как хотят. Скорее всего, что-то пойдет не так, и они из благородного мстителя в очередной раз превратятся в жертву, что им очень не нравится, но не мешает каждый раз наступать на одни и те же грабли.

Скорпион

Скорпионы, решив отомстить кому-то из обидчиков, и в кандидатуре не ошибутся, и сделают все тонко и даже, если это слово уместно в данном случае, красиво. Вот только это не только не принесет им морального удовлетворения, но и станет причиной острых угрызений совести.

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