Астрологический прогноз на 4 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо переходить от слов к делу и начинать действовать.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, серый.
Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому реагировать на симптомы нужно незамедлительно.
Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения – они могут раздражать кишечник.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых – привлечение любви и удачи в делах.
Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно, даже не догадывается.
Табу дня: нельзя кого-либо обсуждать и – особенно! – осуждать.
Цитата дня: "Все созданное воображением должно существовать где-то во Вселенной" (Джон Бойтон Пристли).
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