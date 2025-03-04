Астрологический прогноз на 4 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо переходить от слов к делу и начинать действовать.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, серый.

Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому реагировать на симптомы нужно незамедлительно.

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения – они могут раздражать кишечник.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых – привлечение любви и удачи в делах.

Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно, даже не догадывается.

Табу дня: нельзя кого-либо обсуждать и – особенно! – осуждать.

Цитата дня: "Все созданное воображением должно существовать где-то во Вселенной" (Джон Бойтон Пристли).

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