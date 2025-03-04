Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 4 марта

Астрологический прогноз на 4 марта

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо переходить от слов к делу и начинать действовать. 

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, серый. 

Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому реагировать на симптомы нужно незамедлительно. 

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения – они могут раздражать кишечник. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых – привлечение любви и удачи в делах.

Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно, даже не догадывается. 

Табу дня: нельзя кого-либо обсуждать и – особенно! – осуждать. 

Цитата дня: "Все созданное воображением должно существовать где-то во Вселенной" (Джон Бойтон Пристли). 

Читайте также:

Шок! Здесь до сих пор прописан Янукович - ТСН нашла квартиру президента-беглеца с 5-ю спальнями! 

Шок! Здесь до сих пор прописан Янукович - ТСН нашла квартиру президента-беглеца с 5-ю спальнями! 

Похожие темы:

Следующая публикация