Американские чиновники объяснили, почему Трамп приостановил военную помощь Украине — NBC News

По словам двух американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа приостанавливает военную помощь Украине после публичного спора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Овальном кабинете.

Об этом пишет NBC News.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — заявил в комментарии один из неназванных американских чиновников.

Посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии СМИ в связи с приостановкой всей военной помощи Украине.

Напомним, что ранее в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

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