В Украине внезапно изменится погода: чего ждать (видео)

Первая неделя весны не подведет! В ближайшие дни в Украине будет нарастать тепло и максимальная температура воздуха составит +17. Однако есть нюансы.

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Погода 4 марта

Новый день и новый прогноз погоды! 4 марта в Украине ожидается сухая погода, везде без осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +3+8 градусов, на востоке +2+5, в западной части +7+12 градусов. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. Но весна – пора перемен, выхода из своеобразной спячки и потому всегда атмосфера активнее гоняет табуны облаков. Такой собакой-пастухом для весенних облаков будет сильный ветер западного происхождения. Будьте осторожны – порывы могут достигать 15-20 м/с! В Киеве 4 марта ожидается сильный ветер. Осадки – маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

Прогноз от метеоролога

Прогноз погоды на ближайшие дни сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в течение всей недели в нашей стране значительно повысится температура воздуха, особенно в западных и южных регионах. Осадков практически не предполагается, а ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы. Если конкретнее, то во вторник, 4 марта, по всей территории Украины ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем в северных и западных областях местами порывы, 15-17 м/с; в Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2 °С, днем +4…+9 °С, в южных и западных областях +10…+12 °С. В среду, 5 марта, сохранится теплая погода без осадков по всей территории нашей страны. Ночью и утром в западных и южных областях возможен туман. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1…+4 °С, днем +5…+10 °С, в южных, западных и местных центральных областях +11…+16 °С. В четверг, 6 марта, погода в Украине будет продолжать определять гребень высокого давления с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 °С, днем +9…+14 °С, в южных, западных и местных центральных областях +15…+18 °С. В пятницу, 7 марта, по всей территории нашей страны ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С, в Одесской области местами до +20°С.

Прогноз погоды на выходные

А вот в субботу, 8 марта, по всей Украине продлится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С. В воскресенье, 9 марта, за счет влияния молодого антициклона с северо-востока, в Украине по-прежнему ожидается сухая погода без осадков и с малооблачным небом. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +11…+16 °С, в северных и восточных областях +6…+11 °С.

Особенность этой весны

Народный синоптик с Волыни Владимир Деркач в комментарии изданию "Телеграф" рассказал, что весна 2025 года в Украине ожидается теплее средних многолетних значений на 1-2°C. Однако март еще будет прохладным. Первая декада весны, по его данным, окажется скупой на осадки. Время от времени, осадки, конечно, будут, но будут слабыми. Больше всего в это время будут донимать ветры, которые усилятся на исходе первой декады. Температурный режим первой десятидневки марта будет следующим: ночью почти постоянно будет небольшой "минус", а днем, в основном, "плюс", но также небольшой. Вторая декада будет уже теплее, но осадков тоже ожидается очень мало. Третья декада марта начнется с похолодания.

Какой будет погода в апреле?

Первая декада апреля не принесет столь желанного весеннего тепла на постоянной основе.

"Один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще и с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки". Вторая декада апреля разделится на две части. Первая половина будет более влажная и ветреная. Ночью, изредка даже возможный небольшой "минус". Днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады теплее и без осадков. То есть дни будут погоже. Третья декада будет такой же теплая, но дальше температура воздуха несколько снизится. Вырастет вероятность осадков, хотя будут носить они кратковременный характер", — отметил Деркач.

Какой будет погода в мае?

Первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла. Наблюдаются умеренные температуры, и только к концу этой десятидневки потеплеет. Ожидаются осадки. Вторая декада "наследует" это тепло и температура воздуха прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет более сухой. Впрочем, иногда будут кратковременные дожди. Третья декада мая снова разочарует: температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. Нельзя его назвать летним, но будет достаточно тепло.

Ранее ТСН.ua обнародовал прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры.

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