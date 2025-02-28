Прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры

Зима почти подошла к концу, и, благодаря февралю, который действительно оказался не очень теплым месяцем, можно сказать: зима в этом году у нас таки была, с морозом и снегом. Но украинцев уже волнует другое: какой окажется весна – ранней или поздней? А вдруг после мягкой зимы начнутся аномалии – вроде киевского суперснегопада в конце марта 2013, когда за сутки выпала месячная норма снега? Или снова март наступит после "49 февраля", как в 2017-м шутили в соцсетях, потому что в этом году слишком уж затянулась зима.

Теперь точно можно сказать: 20 марта будет весеннее равноденствие, Солнце пересечет небесный экватор, выравнивая продолжительность дня и ночи. И в дальнейшем вплоть до осеннего равноденствия, 22 сентября, день будет больше ночи.

Какая на самом деле будет погода в марте, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: тепло, сухо, "качели"

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в марте этого года прогнозируется 1-7 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. То есть март должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы.

Напомним: по предварительным прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале текущего года должна была быть от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Но на самом деле было гораздо холоднее. Как пояснила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, коррективы в прогноз погоды внесли чрезвычайно мощные массы холодного воздуха из Арктики, которые в феврале более трех недель властвовали над Украиной.

"Большую часть месяца среднесуточная температура была заметно ниже нуля градусов, то есть в феврале наконец-то наступила климатическая зима, - рассказала нам Наталья Голеня. - Но, по расчетам, весна этого года ожидается ранней, она начнется вовремя, по календарю. Уже в первой декаде марта и декабре Закарпатье, юге – до +10 тепла. Ночью при прояснениях местами возможны небольшие морозы, не более –5 градусов, на востоке и северо-востоке до –8 градусов. Однако еще нельзя сказать, что тепло пришло неотвратимо, в марте вероятны понижения дневной температуры до морозов. Осадки в виде мокрого снега и дождя будут в начале марта, потому что в Украине идут атмосферные фронты. Но влаги будет не хватать, за месяц выпадет не более 50-60% от нормы. Таких аномалий, как снегопад в марте 2013 года, не ожидаем".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 37 градусов мороза, в Закарпатье и южной части страны – минус 27. Абсолютный максимум температуры – 29 градусов тепла, в Карпатах 16 градусов тепла. Для сравнения: в феврале самый мороз был минус 39 градусов, а самая высокая плюсовая температура – всего 18 градусов тепла.

Месячное количество осадков в марте ожидается 22-42 мм, в Карпатах местами до 74 мм, это меньше нормы. В феврале осадков было от 25 до 65 мм, что тоже меньше нормы.

Приход весны 2025 года синоптики обещают по календарю / Фото: Unsplash

Погодные сайты: ждите "разворота" температуры

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что март ожидается теплым, снег можно забыть до новой зимы, даже дождей будет не обильно. Однако в течение месяца возможны заметные колебания температуры от тепла до холода.

Запад

На западе страны – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – первые два дня марта будут переходными. Дневная температура не превысит +4 градусов, ночью может быть даже -1 градус, кое-где будет дождь и пролетать снежинки. Теплеть начнет с 3 марта, днем до +6-8 градусов, ночью +2-3. Однако погода будет в основном облачной, поэтому к середине месяца воздух прогреется лишь +12-14 днем и до +6-8 ночью. На 3-4 градуса теплее будет в Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине.

Вторая половина марта ожидается заметно холоднее первой: циклон с севера принесет в регион не только похолодание до +5-6 градусов днем и от -1 до +2 ночью, но и почти ежедневные небольшие дожди. Тепло начнет возвращаться только поближе к апрелю.

Север

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – зима задержится до 2 марта. В эти дни здесь возможен дождь со снегом и температура ненамного выше 0 градусов как днем, так и ночью. Дальше наступит весна, но не очень теплая и солнечная. Температура будет постепенно повышаться и на 14-15 марта вырастет до +12-14 градусов днем и до +2-6 ночью. Зачастую будет дождь, поэтому иметь под рукой зонтик будет не лишним. Вторая половина марта не порадует, потому что неверное весеннее тепло снова отступит, а дожди усилятся. Морозов интернет-синоптики не прогнозируют, ведь небо в большинстве своем затянет облаками, но и тепло не будет: днем 5-6 градусов тепла, ночью +1-4.

Центр

Жители центральных областей – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – дождутся теплой и солнечной погоды не ранее 4 марта. Но погода в центре Украины окажется не такой, как в других регионах. Теплеет медленно, но уверенно, волна холодного воздуха с северо-запада немного затронет только Винницкую область и западную часть Черкасской. А в целом в течение марта температура постепенно повысится с +4-6 градусов днем и с +1-3 ночью до +12-14 и +5-7 градусов соответственно. Могло бы быть и теплее, но на повышение температуры окажут влияние дожди, которых во второй половине месяца выпадет немало, особенно в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Восток

Чем дальше к востоку, тем позже наступит весна. В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – начнет теплеть только с 5-6 марта. Да и то относительно, потому что у нас будут считанные дни, когда столбик термометра пересечет отметку в +10 градусов. В большинстве своем весь месяц температура будет держаться днем в пределах 5-9 градусов тепла, ночью от 0 до +3. Волна значительного похолодания минует регион, но возможны периодические колебания температуры вверх-вниз на 3-4 градуса. Вторая половина месяца прогнозируется дождливой, однако осадки в большинстве своем будут незначительными – набежит облако, капет дождем и снова будет сиять солнце.

Юг

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – март традиционно теплее, чем в других регионах, и понятно: к экватору гораздо ближе. Февраль и здесь будет напоминать о себе еще один-два дня, но не очень. Уже с 3 марта температура воздуха быстро пойдет вверх и через несколько дней повысится до +12-14 градусов днем и до +6-8 ночью. Но дальше – стоп. После 20 марта даже немного похолодает, немного дождет, и южное солнце быстро исправит ситуацию: ниже +10 градусов днем и +3 ночью ждать не стоит.

По всей видимости, прогнозы специалистов Укргидрометцентра и интернет-синоптиков близки между собой, но снега в марте "искусственный интеллект" не обещает.

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