Какому знаку Зодиака повезет 4 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 марта?
День, когда появляются первые результаты в любой – той, что важна для каждого конкретного человека – сфере жизни и деятельности. Увидев их, можно не только порадоваться, но и, проанализировав предварительные итоги, понять, что, возможно, было сделано не так и изменить ситуацию к лучшему. Особенно продуктивным день обещает стать в профессиональном плане: велика вероятность того, что удастся сделать – или получить – то, о чем раньше приходилось только мечтать.
Козерог
Козерогам, несмотря на их здравомыслие и неверие в то, что они считают мракобесием, очень важно обратить внимание на сон, который приснится им нынешней ночью. Он не будет вещим в прямом смысле слова – его сюжет не повториться в жизни представителей знака ни сейчас, ни позже, но он даст – или подскажет – ответ на важный вопрос, который они пока ни в состоянии решить. Останется только правильно расшифровать увиденное и понять, как распорядиться полученными знаниями.
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