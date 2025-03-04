В Україні раптово зміниться погода: на що чекати (відео)

Перший тиждень весни не підведе! Упродовж найближчих днів в Україні наростатиме тепло і максимальна температура повітря становитиме +17. Однак, є нюанси.

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Погода 4 березня

Новий день і новий прогноз погоди! 4-го березня в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах +3+8 градусів, на сході +2+5 градусів, у західній частині +7+12 градусів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко. Але весна - пора змін, виходу із своєрідної сплячки і тому завжди атмосфера активніше ганяє табуни хмар. Таким собакою-пастухом для весняних хмар буде сильний вітер західного походження. Будьте обережними – пориви можуть досягати 15-20 м/с! У Києві 4 березня також очікується сильний вітер. Опади – малоймовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 градусів.

Прогноз від метеоролога

Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, протягом усього тижня в нашій країні істотно підвищиться температура повітря, особливо в західних та південних регіонах. Опадів практично не передбачається, а вночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани. Якщо конкретніше, то у вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода, без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень у північних та західних областях місцями пориви, 15 – 17 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +4…+9 °С, у південних та західних областях +10…+12 °С. У середу, 5 березня, утримається тепла погода без опадів на всій території нашої країни. Вночі та вранці у західних та південних областях можливий туман. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі у північних та східних областях місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+4 °С, вдень +5…+10 °С, у південних, західних та місцями центральних областях +11…+16 °С. У четвер, 6 березня, погоду в Україні продовжуватиме визначати гребінь високого тиску із заходу. Тож очікується мінлива хмарність, без опадів. Ли ше вночі у північних та східних областях місцями можливий невеликийv короткочасний дощ. Вітер західний, 5 – 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, вдень +9…+14 °С, у південних, західних та місцями центральних областях +15…+18 °С. У п'ятницю, 7 березня, на всій території нашої країни очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний / південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С, на Одещині місцями до +20 °С.

Прогноз погоди на вихідні

А от у суботу, 8 березня, по всій Україні продовжиться період сухої і теплої погоди. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С. У неділю, 9 березня, за рахунок впливу молодого антициклону з північного сходу, в Україні, як і раніше, очікується суха погода, без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний / південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С, у північних та східних областях +6…+11 °С.

Особливість цієї весни

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач у коментарі виданню "Телеграф" розповів, що весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 °C. Однак березень ще буде прохолодним. Перша декада весни, за його даними, виявиться скупою на опади. Час від часу, опади, звісно, траплятимуться, однак будуть слабкими. Більше за все в цей час дошкулятимуть вітри, які посиляться під кінець першої декади. Температурний режим першої десятиденки березня буде наступний: вночі майже постійно буде невеликий "мінус", а вдень, здебільшого, "плюс", але також невеликий. Друга декада буде вже теплішою, але опадів також очікується дуже мало. Третя декада березня почнеться з похолодання.

Якою буде погода у квітні?

Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі.

"Один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки". Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі, зрідка, навіть можливий невеличкий "мінус". Вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади тепліша і без опадів. Тобто дні будуть більш погожі. Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте імовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер", – зазначив Деркач.

Якою буде погода у травні?

Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла. Спостерігатимуться помірні температури, і лише під кінець цієї десятиденки потепліє. Очікуються і опади. Друга декада "успадкує" це тепло і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде сухіша. Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі. Третя декада травня знову розчарує: температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди. Та все ж насамкінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде доволі тепло.

Раніше ТСН.ua оприлюднив прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури.

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