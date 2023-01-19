Есть — не есть: что происходит с телом, если лечь спать голодным

Всем известна фраза "лучше не есть после шести вечера". Многие люди придерживаются этого правила, особенно когда пытаются похудеть. Но может ли сон натощак плохо повлиять на самочувствие? Можно ли спать голодным — читайте в материале ТСН.ua.

Если перед тем, как ложиться спать, вы чувствуете ворчание и дискомфорт в животе, что нужно делать в такой ситуации? Как и с другими оздоровительными темами, ответы о диете и сне не универсальны. Чтобы узнать, как правильно поступить, следует копать гораздо глубже, учитывая индивидуальные потребности своего организма.

Можно ли ложиться спать, когда голоден

Конечно это нормально, ложиться спать натощак. Существует множество причин, по которым человек может остаться без ужина. В частности:

соблюдение соответствующих графиков приема пищи – важно, как часто человек питается, если в течение дня было три полноценных блюда и перекусы между ними, ужинать не обязательно;

уменьшение количества калорий, которые были употреблены в течение дня — если соблюдать правила, то перед сном точно невозможно столкнуться с чувством голода, но нужно понимать, почему человек воздерживается от похода в холодильник поздно вечером;

соблюдение интервального голодания – если человек соблюдает эту диету, то часто пропускает завтрак, обед или ужин. На качестве сна это никак не отражается.

Когда нужно есть перед сном

Здесь снова нужно обратить внимание, что все индивидуально. Есть определенные ситуации, когда на сон может воздействовать расстройство пищевого поведения. Также в некоторых случаях недостаточное количество сна может спровоцировать проблемы с пищеварением.

жизнь в стрессе или недосыпание – если существует дефицит сна, то организм начнет выделять больше белка грелина, который будет стимулировать перед сном аппетит;

недоедание — дефицит питательных веществ и жестокие диеты могут стать причиной расстройства сна, поэтому часто человеку нужно в таком случае получать определенную порцию еды вечером.

Если вы чувствуете, что голод ночью плохо влияет на качество вашей жизни, нужно обратиться к сомнологу или диетологу.

Сон натощак: есть ли побочные эффекты

Сон натощак / Фото: Pexels

Некоторые люди пытаются избегать перекусов перед сном, опасаясь, что они отрицательно скажутся на весе. Однако дискомфорт, вызывающий голод ночью, может повлиять на развитие настороженности мозга и усложнить отдых. Поэтому утром такой человек может чувствовать себя вялым и уставшим.

Со своей стороны дефицит сна препятствует расслаблению той части мозга, отвечающей за регулирование аппетита. Поэтому увеличивается тяга к разнообразным калорийным продуктам. Такие данные показали исследование в 2013 году. Учеными было обнаружено, что из-за истощения провоцируется желание что-то съесть, поэтому идет прибавка веса. Поэтому лучше в течение всего дня перекусывать низкокалорийной пищей, а не утолять голод пастой или пиццей в конце дня.

Еще одни исследования 2015 показали, что люди, страдающие диабетом 1 типа и пациенты с нарушением накопления гликогена, не могут отказаться от перекусов ночью. Этот вопрос отвечает за сохранение жизни. Согласно этому исследованию, продукты, употребляемые такими людьми перед сном, помогают мышцам лучше перерабатывать белок и улучшать работу обменных процессов и сердца.

Не рекомендуется сон натощак и тем, кто хочет нарастить мышечную массу. Если существует длительный дефицит питательных веществ, он запускает процесс расщепления мышц. Согласно исследованиям, если принимать перед сном белковую пищу, можно набрать массу, особенно если сочетать перекус и физические нагрузки.

Кому от вечерних перекусов лучше отказаться

Мы разобрались, что для некоторых пища перед сном необходима, однако для других людей она может иметь негативные последствия. Исследование, проведенное в Японии, отслеживая состояние участников в период с 2009 по 2014 год, выявило, что существует связь между метаболическим синдромом (дислипидиемией) и ночным питанием. То есть пища, употребленная перед сном, может повысить риск развития диабета и негативно повлиять на уровень холестерина.

Согласно другому исследованию существует прямая связь между ожирением и поздним приемом пищи. И связано это не столько с тем, что человек ест поздним вечером, а с калорийностью блюд и пропусканием завтрака.

Ложась спать на полный желудок, можно столкнуться с еще одной проблемой — изжогой. А это может препятствовать полноценному отдыху.

Что делать, чтобы быть здоровым

Можно ли есть перед сном / Фото: Pexels

Если взять за основу разные исследования, можно построить здоровый план питания:

В течение дня лучше избегать пропуска приема пищи — тогда перед сном не будет ощущения голода;

Выбирать лучше только здоровую пищу – простые и питательные вещества легко перерабатываются нашим организмом даже во время его отдыха;

Лучше есть чаще, но сократить размер порций – утолять голод лучше меньшими порциями, так тело будет сжигать ночью жир, а не мышцы.

Что есть перед сном

Если вы часто чувствуете перед сном голод, есть несколько вариантов полезной пищи:

цельные зерна — овсянка, тосты из цельнозернового хлеба;

продукты с триптофаном – эта аминокислота улучшает качество сна (индюшиное мясо, рыба, курятина, орехи и яйца).

При этом следует избегать жирной и жареной пищи, очень соленых или острых перекусов. Также следует ограничить потребление жидкости, чтобы потом не пришлось прерывать сон.