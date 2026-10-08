Скандинавская диета может продлить жизнь: какие продукты стоит добавить в рацион

Скандинавская диета для долголетия / © Unsplash

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Скандинавская диета, сформированная на основе традиционного рациона жителей Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, может продлевать жизнь не хуже знаменитой средиземноморской. Обе концепции имеют много общего, но северный вариант ориентируется на более холодный климат и состоит из растительной пищи, корнеплодов и жирной рыбы.

Какие продукты входят в скандинавскую диету и чем она полезна? Об этом рассказали Science Alert.

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Что такое скандинавская диета и как она продлевает жизнь

Вместо оливкового масла в скандинавской диете используют рапсовое, пшеницу и рис заменяют овсом и рожью, а вместо цитрусовых и бананов предпочитают местные яблоки и груши. С такими простыми продуктами довольно не трудно увеличить свою продолжительность жизни.

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Недавнее масштабное исследование датских ученых, опубликованное The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило потенциал этой системы питания для долголетия. Ученые опирались на данные более 64 тысяч взрослых и пожилых шведов. Им удалось смоделировать долгий эксперимент. Его результаты показали, что серьезное соблюдение здоровой скандинавской диеты в течение 24 лет может существенно снизить риск смерти от любых причин.

Эти выводы согласовываются с систематическим обзором 2025 года, который зафиксировал более низкие показатели общей, онкологической и сердечно-сосудистой смертности среди приверженцев нордического рациона. Частично они перекликаются с клиническим испытанием среди шведов с преддиабетом и диабетом 2 типа.

В рамках этого эксперимента участники заменили белый хлеб и макароны на каши и ржаной хлеб, вместо сливочного масла взяли каноловое масло, а также добавили в рацион капусту, ягоды, яблоки и лосось. Достигнутые результаты превзошли официальные рекомендации 2012 года по снижению уровня веса, сахара, липидов и жира в печени.

«Здоровая скандинавская диета дала самые лучшие результаты у участников исследования с диабетом; более 20% жира в их печени исчезли, а контроль уровня сахара в крови улучшился в течение одного года», — говорит ведущий автор исследования Ульф Ризерус из Уппсальского университета.

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В отличие от хорошо изученной средиземноморской диеты, длительные наблюдения за влиянием северного рациона только набирают обороты.

Исследователи сопоставили стандартные рекомендации по традиционному меню и обнаружили: по сравнению с обычными советами по здоровому образу жизни, нордическая диета снижает риск общей смертности на 4% за 24 года, а по сравнению с отсутствием каких-либо ограничений в питании — на 6%.

Среди тех, для кого такое изменение рациона оказалось наиболее ощутимым, преобладали женщины, а также люди от 65 лет с диабетом или гипертонией.

Среди физически активных людей, которые употребляли минимум алкоголя, эта разница была менее заметной.

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Ведущий автор нового исследования Майкл Фриден из Орхусского университета убежден в реальной пользе традиционной северной пищи, богатой клетчаткой, ненасыщенными жирами и ягодами.

Какие продукты входят в скандинавскую диету

Основу скандинавской диеты составляют локальные продукты. Среди них цельнозерновые крупы и злаки — овес, рожь, ячмень, а также ржаной хлеб с отрубями или цельного зерна и каши.

Также жители нордических стран едят все виды капусты — белокочанную, брюссельскую, кале, а также брюкву, репу, свеклу, морковь и картофель.

Из сезонных фруктов и ягод преобладают яблоки, груши, а также черника, брусника, клюква, клубника, ежевика, морошка.

Основой в рационе являются жирная рыба и морепродукты: лосось, сельдь, скумбрия, треска, форель, сардины и локальные морепродукты.

Источниками жиров являются рапсовое масло, семена льна и подсолнечника, лесные орехи. Также в скандинавскую диету входят фасоль, горох и чечевица, лесные грибы, травяные специи, запеченные или свежие полевые травы.

Среди молочки жители скандинавских стран предпочитают простоквашу и скир — это такой местный йогурт.

Продукты, которые могут помочь жить дольше

Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами — природными антиоксидантами с противовоспалительными свойствами, — способствует более долгой жизни и снижает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и отдельных видов рака.

В этот список ученые отнесли черный и зеленый чай, яблоки, виноград, темный шоколад, апельсины, клубнику, чернику, грейпфрут, миндаль, фисташки, грецкие орехи, соевые бобы и листовые зеленые овощи — капусту кале, рукколу, мангольд.

Каждый из этих продуктов имеет свои особенности и позитивно влияет на организм. В частности, чай, ягоды, орехи и зелень защищают клетки, поддерживают работу мозга и обмен веществ, а соя и орехи являются важными составляющими рациона долгожителей «голубых зон». В то же время потребление темного шоколада советуют ограничивать из-за калорийности, а перед регулярным употреблением грейпфрута советоваться с врачом людям, которые принимают лекарства, поскольку он может с ними взаимодействовать.

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