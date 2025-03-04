Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg

Пауза наступила после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны, пожелавшего остаться неизвестным во время частных обсуждений, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что "лидеры страны продемонстрируют добросовестную преданность миру".

Чиновник сказал, что поставка всего военного оборудования США, которое сейчас не находится в Украине, будет приостановлено, включая оружие, находящееся транзитом на самолетах и кораблях или ожидаемое в транзитных зонах в Польше. По словам источника, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу.

Трамп настаивает на скором соглашении по прекращению войны. Но, когда на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский настаивал на встрече в Овальном кабинете, чтобы гарантии безопасности гарантировали, что Россия не нарушит никакого соглашения, Трамп сердито сказал ему вернуться, когда он будет готов к миру.

Насколько приказ Трампа повлияет на помощь, пока неясно.

"Трамп пришел на должность, имея 3,85 миллиарда долларов, оставшихся в виде финансирования от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий по запасам США. Остается непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая, что запасы оружия в США исчерпываются".

Решение Трампа может повлиять на доставку критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств.

"Разорвание действующих контрактов с промышленностью также может потребовать от США уплаты определенной формы компенсационных сборов компаниям, которые начали выполнять заказы", — информирует издание.

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