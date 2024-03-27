С ними следует быть осторожными: самые конфликтные знаки зодиака

Скорпион

В этом рейтинге Скорпион, безусловно, занимает первое место, ведь этот знак зодиака уже давно известен как достаточно конфликтный. Таким людям трудно принять нечто, что не вписывается в их принятие мира. Если вы хоть раз поссоритесь со Скорпионом, он этого никогда не забудет. Этот знак зодиака считается еще и мстительным и чувствительным к критике. Даже после окончания спора они будут искать новые доводы и вынашивать план мести.

Лев

Оскорбили Льва — ждите мгновенного возмездия. Этот знак зодиака считается очень жестоким, особенно когда дело доходит до защиты его интересов, а еще ему не нравится чувство препятствия или угрозы. Даже если Лев не обидится на то, на что точно обидится Скорпион, это вовсе не означает, что он не будет безжалостно реагировать.

Телец

Еще один конфликтный знак зодиака, ведь если с ним спорить, будете чувствовать, будто спорите со всем миром. Тельцы — концентрированное и сплошное упрямство. То есть даже если этот знак зодиака хотя бы где-то немного ошибется, он никогда этого не признает. К примеру, Лев не скрывает эмоций, а Телец будет делать вид, будто все нормально, но при этом будет вынашивать план мести.

Рак

Этому знаку зодиака очень сложно вступать в конфликтные ситуации, потому что он слишком эмоционален. Главный их минус состоит в том, что они часто раздувают из мухи слона, и делают это на ровном месте. Если произойдет сильная ссора, даже не надейтесь на продление дружбы с Раком. Хотя он может простить вас, но в глубине души никогда не забудет.

Стрелец

Этот знак зодиака всегда думает, что он прав. В споре он не будет агрессивным, скорее будет искать логический и хитрый аргумент, а затем настойчиво, хотя и мягко, будет убеждать вас. Стрелец не будет слушать или вникать в предмет ссоры, ему это не нужно. Особенно если у оппонента нет обоснованных аргументов.

Овен

Овны уверены в своей победе, поэтому их чрезвычайно раздражает, когда кто-то другой этого не видит. В отличие от Тельцов этот знак зодиака признает свои ошибки. Овны часто выступают как миротворцы, поэтому иногда могут уступить в ссоре и отойти назад, чтобы сохранить дружеские отношения.

Водолей

Водолеев трудно назвать конфликтными людьми, но если они чем-то недовольны, то скажут это прямо, а не скрывают чувства. Спорите с этим знаком зодиака? Тогда вам лучше попробовать с ним найти общий язык, а не доказывать яростно свою правоту.

Козерог

Чтобы вывести из себя этого знака зодиака, нужно очень много времени и сил. Но если у вас получилось – берегитесь. Хотя спорить с Козерогом не так сложно, потому что он будет всегда искать, как лучше дойти до взаимосогласованного решения. Они не будут на вас набрасываться, а пойдут домой и все хорошо обдумают.

Близнецы

Этот знак зодиака очень зависит от мнения других, поэтому спорить точно не будет. Особенно если он знает и любит этого человека. Близнецов можно назвать социальными бабочками, а не воинами. Но если что-то грозит важному для этого знаку зодиака человеку, лучше остерегаться. Они будут защищать ее до последнего.

Дева

Во время спора с Девой она всегда будет беспокоиться больше о том, что что-то делает неправильно. Девы очень миролюбивы и добры, они никогда не решают ссоры агрессией. Этот знак зодиака также не будет относиться предвзято к тем, кто на них давит, доказывая свою правоту.

Рыбы

Этот знак зодиака никогда не хочет ни с кем спорить. Рыбы уязвимы и чувствительны, поэтому во время любой ссоры чувствуют себя очень дискомфортно. Но Рыбы носят все образы внутри себя, не рассказывая о них другим.

Весы

Любой конфликтной ситуации Весы будут пытаться избежать. Другим даже трудно понять, что творится в их голове, что они действительно чувствуют. Этот знак зодиака редко бывает откровенным или честным в выражениях, особенно когда дело доходит до их эмоций или чувств.

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