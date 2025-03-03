"Многое происходит": Трамп ответил, остановит ли помощь Украине

Трамп пока не останавливает помощь Украине, но говорит, что это не окончательное решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока не рассматривают возможность остановки помощи Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме

Президент США намекнул, что решение может измениться "в любую минуту", поскольку "многое происходит".

"Пока не обсуждали это сейчас. Увидим, что будет. Многое происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу вернуться в свой офис и увидеть, что этот ответ уже устарел", – говорит Трамп.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.