Миротворцы, ПВО, перевооружение: главные заявления лидеров на саммите в Лондоне

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит по войне в Украине, где лидеры ключевых стран обсуждали дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Киева. На встрече присутствовали представители Великобритании, Украины, Италии, Франции, Германии, Испании, Польши, Чехии, Швеции, Канады, Турции, Финляндии, Норвегии, Дании, Нидерландов и Румынии. К ним также присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Основные заявления саммита – в материале ТСН.ua.

Генсек НАТО о новых обязательствах Европы по обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после саммита в Ланкастер-хаусе европейские страны могут объявить о дальнейшем увеличении оборонных расходов.

По словам Рютте, некоторые государства уже публично заявили об увеличении оборонного бюджета, и он ожидает, что в скором времени будут сделаны новые объявления.

Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о пакете в 1,6 млрд фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) для Украины на закупку ракет для ПВО.

В дополнение к объявленному вчера кредиту в размере 2,2 млрд. фунтов стерлингов Стармер добавил еще 1,6 млрд. фунтов стерлингов в виде экспортного финансирования Британии.

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"Это позволит Украине "купить более 5000 ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте, создавая рабочие места в нашем блестящем оборонном секторе", – заявил британский премьер.

Также он предупредил, что Европа оказалась перед историческим вызовом, который встречается раз в поколение. По его словам, "достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного решения; это жизненно важно для безопасности каждой нации здесь и многих других".

Трюдо допустил отправку канадских войск в Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участия канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

Трюдо напомнил, что Канада "изначально была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных.

Отвечая на вопрос, может ли Канада предложить войска каким-либо миротворческим силам, он заявил:

"Канада рассмотрела пути, которыми она может лучше помочь, и, как я сказал несколько дней назад, все на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое".

Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "по мере необходимости всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".

Урсула фон дер Ляен о перевооружении Украины и Европы

После саммита по Украине в Лондоне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала заявление об увеличении инвестиций в оборону в течение длительного периода времени.

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит укреплять оборону", — отметила президент Еврокомиссии.

Также она заявила о необходимости превратить Украину в "стального дикобраза", которого не смогли бы "поглотить потенциальные захватчики".

Туск о споре Зеленского и Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал встречу в Лондоне "исторической" и сказал, что она прошла во время "большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины".

"Европа проснулась. ЕС, Украина, Британия, Норвегия, Турция — все единодушно заявляют о поддержке Украины, важности тесного трансатлантического сотрудничества и усилении восточной границы ЕС", — отметил он.

Туск подчеркнул, что "несомненно известно, кто является агрессором, а кто пострадавшим и кто перенимает Европу на свою сторону". Польский премьер призвал Европу брать на себя больше ответственности за военное и оборонное финансирование.

Туск также отверг какие-либо предположения о длительном разрыве между Европой и США, настаивая на том, что "мы не можем этого допустить".

"К счастью, все без каких-либо исключений и независимо от любых эмоций, которые мы можем испытывать, хотим, чтобы наши трансатлантические отношения между ЕС и США были как можно более крепкими", — сказал он.

Две европейские страны могут стать посредниками между Украиной и США

Италия и Великобритания могут играть важную роль в возведении мостов между США и Украиной. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

По ее словам, Великобритания и Италия "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и продолжительного мира в Украине".

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Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее"

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе", — подчеркнула Мэлони.

Может ли Путин снова напасть на Украину после мирных переговоров

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не доверяет Путину и считает, что российский диктатор снова нападет на Украину, как только получит такую возможность.

Стармер отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, поскольку никто не доверяет Путину. Британский политик отметил, что Россия даже после мирных переговоров может снова напасть на Украину.

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Стармер также сказал, что доверяет Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

В интервью BBC его спросили, "сделал ли Зеленский что-то плохое", и Стармер ответил, что нет, добавив, что украинский президент храбро служит своей стране как лидер военного времени с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.