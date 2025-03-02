Миротворці, ППО, переозброєння: головні заяви лідерів на оборонному саміті у Лондоні

На зустрічі були присутні представники Великої Британії, України, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Чехії, Швеції, Канади, Туреччини, Фінляндії, Норвегії, Данії, Нідерландів і Румунії.

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт щодо війни в Україні, де лідери ключових країн обговорювали подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності Києва. На зустрічі були присутні представники Великої Британії, України, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Чехії, Швеції, Канади, Туреччини, Фінляндії, Норвегії, Данії, Нідерландів і Румунії. До них також приєдналися генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Основні заяви саміту – в матеріалі ТСН.ua.

Генсек НАТО про нові зобов'язання Європи щодо оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після саміту в Ланкастер-хаусі європейські країни можуть оголосити про подальше збільшення оборонних витрат.

За словами Рютте, деякі держави вже публічно заявили про збільшення оборонного бюджету, і він очікує, що незабаром будуть зроблені нові оголошення.

Британія надасть Україні додатковий пакет допомоги

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про пакет у 1,6 млрд фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів) для України на закупівлю ракет для ППО.

На додаток до оголошеного вчора кредиту у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів Стармер додав ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів у вигляді експортного фінансування Британії.

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"Це дозволить Україні "купити понад 5000 ракет ППО, які будуть вироблятися у Белфасті, створюючи робочі місця у нашому блискучому оборонному секторі", – заявив британський прем'єр.

Також він попередив, що Європа опинилася перед історичним викликом, який трапляється раз у покоління. За його словами, "досягнення гарного результату для України – це не просто питання правильного чи неправильного вирішення; це життєво важливо для безпеки кожної нації тут та багатьох інших".

Трюдо припустив відправлення канадських військ в Україну

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ.

Трюдо нагадав, що Канада "від самого початку була однією з найсильніших країн у підтримці України", підготувавши до 40 000 українських військових.

Відповідаючи на питання, чи може Канада запропонувати війська будь-яким миротворчим силам, він заявив:

"Канада розглянула шляхи, якими вона може найкраще допомогти, і, як я сказав кілька днів тому, усе на столі. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і відкрита для того, щоб робити все необхідне.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Урсула фон дер Ляєн про переозброєння України та Європи

Після саміту щодо України в Лондоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про збільшення інвестицій в оборону впродовж тривалого періоду часу.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", — зауважила президентка Єврокомісії.

Також вона заявила про необхідність перетворити Україну на "сталевого дикобраза", якого не змогли б "поглинути потенційні загарбники".

Туск про суперечку Зеленського і Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав зустріч у Лондоні "історичною" і сказав, що вона відбулася у час "великого виклику для всієї Європи, а не лише для ЄС та України".

"Європа прокинулась. ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина — всі одностайно заявляють про підтримку України, важливість тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону ЄС", — зазначив він.

Туск наголосив, що "безсумнівно відомо, хто є агресором, а хто потерпілим, і хто переймає Європу на свій бік". Польський прем'єр закликав Європу брати на себе більше відповідальності за військове та оборонне фінансування.

Туск також відкинув будь-які припущення про тривалий розрив між Європою та США, наполягаючи на тому, що "ми не можемо цього допустити".

"На щастя, усі без будь-яких винятків і незалежно від будь-яких емоцій, які ми можемо відчувати, хочемо, щоб наші трансатлантичні відносини між ЄС і США були якомога міцнішими", — сказав він.

Дві європейські країни можуть стати посередниками між Україною та США

Італія та Велика Британія можуть відіграти важливу роль у "зведенні мостів" між США та Україною. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За її словами, Велика Британія та Італія "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти - справедливого і тривалого миру в Україні".

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Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими"

"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу на Заході", - підкреслила Мелоні.

Чи може Путін знову напасти на Україну після мирних переговорів

Прем'єр міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не довіряє Путіну та вважає, що російський диктатор знову нападе на Україну, як тільки-но отримає таку можливість.

Стармер зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки, оскільки ніхто не довіряє Путіну. Британський політик зазначив, що Росія навіть після мирних переговорів може знову напасти на Україну.

Стармер також сказав, що довіряє Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.

В інтерв'ю BBC його запитали, чи "зробив Зеленський щось погане", і Стармер відповів, що ні, додавши, що український президент хоробро служить своїй країні як лідер воєнного часу з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.