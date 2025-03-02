Якщо США припинять допомогу: які наслідки для України

Якщо США припинять допомогу, значна частина фінансового тягаря ляже на Європу, але її лідери ще не визначилися щодо обсягів підтримки.

Скорочення допомоги США стане випробуванням для України, але не поставить країну на межу краху. Сергій Рахманін пояснив, що американська підтримка має значення, проте її припинення не стане катастрофою за умови ефективного використання власних резервів та активнішої допомоги від Європи.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ.

Український військово-промисловий комплекс має всі шанси для розширення виробництва. За словами Рахманіна, якщо держава належним чином профінансує цей сектор, частина потреб армії буде забезпечена власними силами.

Що стосується Європи, то тут ситуація неоднозначна. Деякі великі європейські економіки, зокрема Франція та Італія, виділяють Україні значно менше коштів, ніж могли б. Водночас менші країни ЄС надають відчутнішу допомогу. Питання в тому, чи готовий ЄС посилити свою підтримку.

Таким чином, майбутнє залежить від здатності української влади правильно використати свої ресурси та залучити допомогу партнерів.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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