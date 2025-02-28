Трамп зробив заяву після суперечки із Зеленським

Український та американський лідери посперечались щодо російської агресії проти України.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що це "було чудовим шоу".

Про це він сказав 28 лютого.

"Я думаю, ми вже достатньо побачили. А ви що думаєте? Це буде чудове телешоу, скажу я вам", – заявив Трамп після суперечки із Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Український лідер пригадав, як Путін неодноразово порушував угоду з Україною та почав повномасштабну війну.

Згодом стало відомо, що Зеленський покинув Білий дім. Трамп водночас написав, що український президент "не готовий до миру".

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