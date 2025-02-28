Трамп відповів, на чиєму він боці: України чи Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не стає на жодну сторону у війні, яку веде Росія проти України, а лише хоче укласти мирну угоду, яка принесе спокій у світі.

Про це він говорив, відповідаючи на запитання журналістів, під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я за Америку. І за світ. Бачите, ця ненависть, мені дуже важко укласти угоду. Одна та інша сторона не дуже люблять свого супротивника... Я за світ, я з Європою в союзницьких стосунках, але якщо посилювати напругу, то не буде виходу", - заявив президент США.

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Спілкуючись із журналістами Трамп додав, що він "посередині".

"Я і за Україну, і за Росію", - сказав він і додав, що хоче, щоб війна в Україні була завершена.

Він також повторив свої заклики до Європи та НАТО "активізуватись".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

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