Гарантії безпеки для України: Трамп зробив заяву

Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським не прокоментував ймовірність гарантій безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп 28 лютого зробив заяву щодо гарантії безпеки для України. Він заявив, що не хоче про це говорити поки не буде укладена угода про надра між Україною та США.

Про це він сказав під зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Трамп заявив, що поки не готовий говорити про гарантії безпеки для України.

"Ми не говоримо про гарантії безпеки, ми не говоримо про безпеки. Проблеми безпеки це "всього 2% проблеми". Інші країни теж підключаться, можливо, це виглядатиме у іншій формі", - заявив Трамп.

Президент США зазначив, що він з багатьма обговорював питання безпеки України і це триває. Він додав, що мовляв, якби була "схожа угода, то війна б не почалась".

Володимир Зеленський додав, що США від початку повномасштабної війни були партнером України та висловив сподівання, що це не зміниться.

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Нагадаємо, Зеленський розпочав зустріч із Трампом у Вашингтоні.

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