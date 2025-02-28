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Зеленський розпочав зустріч із Трампом у Вашингтоні

Зеленський розпочав зустріч із Трампом у Вашингтоні

Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським / Фото: Associated Press

Президент США особисто зустрів українського лідера на ганку Білого дому.

У п'ятницю, 28 лютого, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із президентом Зеленським, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Sky News.

Дональд Трамп особисто зустрів Зеленського на ганку Білого дому і привітав його. Після цього розпочалася зустріч двох лідерів.

Перед зустріччю із президентом Трампом Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

В офіційному Telegram-каналі українського президента повідомили, що головними темами перемовин було продовження військової допомоги від США нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру та важливість надійних гарантій безпеки. 

“Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очікується, що український лідер у Вашингтоні підпише угоду про корисні копалини між Україною та США, оскільки попередні переговори завершені. 

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