Українцям почали блокувати рахунки: чому можуть закрити картку

Банки почали блокувати рахунки українців через будь-яку підозрілу операцію. Через підозру в порушенні закону банк може, не розкриваючи причину, закрити картку.

За які перекази коштів закриють картку та як врятуватись від блокування рахунків розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Чому банки блокують рахунки

Від 1 лютого банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку - не більш, ніж 150 тисяч грн на місяць. Таке обмеження стало продовженням боротьби з виведенням коштів через рахунки фізосіб.

Фінансовий моніторинг за останні роки значно посилився. Тепер заблокувати можуть будь-яку підозрілу операцію, а через підозру в порушенні закону банк може, не розкриваючи причину, закрити рахунок українця.

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Високопоставлений представник уряду розповів виданню OBOZ.UA, що останні обмеження запровадили через казино. Мовляв, українці страждають через те, що наші казино використовували дропи, а Нацбанк не знайшов кращого рішення, аніж обмежити всім перекази.

"Дропи" – це українці, які продають свої банківські картки для виведення коштів. У деяких казино половина усіх зарахованих гравцями коштів начебто не беруть участі в грі і повертаються на рахунки фізосіб. І потім ці фізособи (а насправді "дропи") виводять кошти.

"Можна збирати 25-30 млрд грн податків, а у 2024-му зібрали 17,7 млрд грн. Тобто десь 71 оператор недоплачує до 12,2 млрд грн. Але точної цифри ніхто не знає", – розповідають в уряді.

При цьому заблокувати рахунки "дропа" не так легко. На організаторів схеми працює цілий штат юристів”

Однак, банки теж пильнують та таки блокують підозрілі рахунки, повідомляє OBOZ.UA.

Яскравий приклад – цивільна справа, яку розглядав кілька місяців тому Печерський районний суд Києва. Адвокатка вимагала, щоб один із банків розблокував рахунок клієнта, на який надходить зарплата.

Своєю чергою представник банку повідомив суд, що їхній вже колишній клієнт відкрив зарплатну картку, але разом із невеликою зарплатою лише за чотири місяці отримав понад 663 тисяч гривень від казино, але не зміг розкрити джерела, за рахунок яких він проводив ставки в онлайн-казино.

Зазначимо, що це цивільна справа, позивача ніхто не звинувачував у відмиванні коштів. Однак Печерський районний суд Києва вирішив відхилити позов і погодився, що банк законно закрив рахунок.

Але найчастіше причина блокування рахунків – рівень витрат значно перебільшує рівень офіційних доходів.

Наприклад, у матеріалах однієї зі справ йдеться про те, що Корольовський районний суд Житомира відмовив клієнту у відновленні закритого рахунку. Банк встановив, що з 1 січня 2023-го до 21 лютого 2024-го на рахунок клієнта надходили великі суми: від 78 тис. до 317,2 тис. грн. При цьому той дохід, який він вказав у анкеті, становив 35 тис. грн.

Як врятуватись від блокування рахунків

Для того, щоб не було жодних проблем із банками необхідно дотримуватись правил фінансової гігієни. Якщо ви, наприклад, берете гроші у борг, варто оформити договір позики.

Також важливо отримувати "білі доходи". Якщо банк матиме до вас питання, на які ви зможете надати відповіді, проблем із фінмоніторингом не буде.

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Банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. І навіть якщо клієнт не знав, що порушує, банк автоматично перевірить транзакцію і визначить як "ризиковану". А якщо ризикованих операцій багато, то можуть розірвати угоду про співпрацю.

Інколи для блокування достатньо обміняти криптовалюту й отримати кошти з рахунку, який раніше використовували шахраї.

Також заблокувати можуть будь-яку "нетипову" операцію: на велику суму з готівкою.

Під особливою увагою перебувають і всі політично значущі особи. Тому, якщо ви, наприклад, народний депутат, банк буде значно частіше просити у вас пояснити, хто переказав вам кошти.

Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо) або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливу увагу варто приділяти таким випадкам:

зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі;

отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. Грн;

транзакції на великі суми.

Нові ліміти на карткові перекази

Від 1 лютого українські банки запровадили обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN.

Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки. При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тисяч грн).

Варто зазначити, що до високого ризику банки можуть віднести високопосадовців або осіб, які здійснюють підозрілі операції. Заявлено, що ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки, та волонтерів.

ФОП — приготуватися до контролю

Ще один важливий пункт підписаного меморандуму — запровадження підвищеного контролю ФОП (фізичних осіб-підприємців).

Так, для новостворених ФОП (до 6 місяців.) із сумою річного доходу згідно з 1 групою оподаткування буде запроваджено поглиблене вивчення його бізнес-діяльності та посилений моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу за 1 групою оподаткування. Це означає, що такі ФОП автоматично потрапляють до категорії клієнтів “високого ризику”.

Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2−3 групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Для чого все це?

Запровадження нових правил спрямоване на зміцнення довіри до банківської системи та зниження ризиків фінансових злочинів. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що ці зміни стануть важливим етапом на шляху до створення прозорої та стабільної фінансової екосистеми в Україні.

Попри певні незручності для клієнтів, впровадження таких заходів допоможе мінімізувати незаконні фінансові операції, посилити відповідальність учасників ринку та забезпечити стабільність у банківському секторі.

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Окрім того, в Україні від 1 жовтня 2024 року почав діяти ліміт на перекази з картки на картку в сумі 150 тисяч гривень на місяць. Такий крок зробили в Нацбанку, щоб запобігти ухиленню від сплати податків.

У Нацбанку наголосили, що зміни – не забаганка, а реакція на розповсюдження небезпечного явища на фінансовому ринку. Йдеться про використання банківських рахунків фізосіб як “транзитних” для переказу та “відмивання” незаконних коштів.

За оцінками аналітиків, йдеться щонайменше про 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, “сірий” ринок підакцизних товарів, заробітні плати “у конвертах” тощо.

В НБУ наголошують, що це величезні суми, які могли б піти на фінансування армії, медицини, освіти й відбудови. Запровадженням лімітів Нацбанк хоче також розв'язати проблему з “дропами”.

Від осені 2023 року банки зафіксували аномальне зростання обсягів P2P-переказів по системі. За даними Нацбанку, на це явище вже звернули увагу представники Міжнародного валютного фонду й Ради нацбезпеки і оборони.

Через “орендовані” картки “дропів” за короткий проміжок часу проводять сотні Р2Р-переказів на суми, які не збігаються із заявленими доходами, що отримував клієнт. Наприклад, пенсіонер чи студент отримує та переказує через свій рахунок сотні тисяч гривень за кілька днів.

До речі, в НБУ зауважують, що платіжна історія такої людини після цього “зіпсована” і це може створити проблеми з доступом до фінансових послуг у майбутньому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УКРАЇНЦЯМ ПОЧАЛИ БЛОКУВАТИ РАХУНКИ? За що можуть закрити картку?!"

Нагадаємо, від 1 лютого 2025 року в Україні почнуть діяти нові ліміти на грошові перекази. Такі обмеження вже погодилися запровадити 44 банки та дві платіжні системи.

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