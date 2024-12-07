Банки посилять фінмоніторинг за операціями українців: про яку суму йдеться

Спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць.

Українські банки розглядають можливість підписання спільного меморандуму щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власні джерела.

За словами джерел, прогнозується, що в ньому буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

Також в агенстві додали, що йтиметься не лише про P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN.

Співрозмовники агентства зазначили, що обидві банківські асоціації – НАБУ та АУБ - беруть участь у цій ініціативі, вже близько половини банків попередньо схвалили таку ініціативу. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої наразі спливає 1 квітня наступного року.

"Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські банки за запитом органів Національної поліції розкриватимуть таємницю клієнта, якщо банківська операція “містить ознаки кримінального правопорушення”. Серед інформації, яка буде передаватися правоохоронцям, — ідентифікаційні дані банківської операції та геопросторові дані.

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