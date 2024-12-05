Ще один банк в Україні назвали неплатоспроможним – що буде зі вкладами громадян

Що відомо про долю вкладів громадян.

"Комінвестбанк" віднесено до категорії неплатоспроможних. Таке рішення ухвалив Національний банк України 5 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Відомо, що частка установи АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) станом на 1 листопада 2024 року на ринку становила лише 0,04% від усіх активів платоспроможних банків, тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору країни.

Рішення про неплатоспроможність банку прийняли з огляду на декілька ознак:

невиконання банком вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ;

продовження ризикової діяльності після віднесення банку до категорії проблемних у серпні 2024 року;

систематичне подання недостовірної інформації та звітності для приховування реального фінансового стану;

бездіяльність менеджменту та власників, які не вжили заходів для уникнення неплатоспроможності.

В НБУ також нагадали, що 8 серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також систематичне подання недостовірної інформації.

З того часу діяльність банку тривала. Там не вживали належних заходів для виправлення ситуації.

Що буде зі вкладами громадян

За заявою Нацбанку, кожен вкладник банку отримає компенсацію в повному розмірі своїх вкладів, а також і нараховані відсотки, станом на кінець дня, що передував початку процедури виведення банку з ринку.

Скільки отримають вкладники

Загальна сума можливих виплат вкладникам становить 432 млн грн, зазначили в НБУ.

Обсяг високоліквідних активів банку на 4 грудня 2024 року становив 890 млн грн, що включає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитні сертифікати.

Нагадаємо, фінансовий експерт розповів, яким буде курс долара в грудні 2024 року. За його словами, через великий попит на валюту в Україні НБУ може зменшити курс гривні.

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