У США прогнозують похмурі сценарії війни в Україні – The Washington Post

Якщо Україна не отримає американську допомогу, може настати колапс.

Без військової допомоги від США американські посадовці прогнозують похмурі сценарії війни в Україні – територіальні втрати та загибель “незліченної кількості” українців.

Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Один із високопоставлених американських чиновників у коментарі виданню наголосив, що без додаткової допомоги в Україні може настати колапс: навіть якщо ЗСУ втримають натиск ворога, це відбуватиметься ціною “незліченної кількості людей”.

Директор ЦРУ Вільям Бернс під час виступу перед законодавцями попередив, що без допомоги США територіальні втрати України цього року будуть "значними".

Також читайте Директор ЦРУ описав два сценарії війни в Україні до кінця 2024 року

Представники Білого дому відкрито не говорять про будь-які альтернативні варіанти допомоги для України, сподіваючись за допомогою громадського тиску добитися від Конгресу результативного голосування за виділення 60 млрд доларів нової допомоги.

"Але в приватних розмовах вони [американські чиновники] змирилися з перспективою того, що політична неспроможність може взяти гору – або провалити пакет допомоги, або ухвалити його надто пізно для того, щоб уникнути катастрофи для уряду в Києві", – зауважили у виданні.

Американські чиновники зазначили, що в разі остаточного припинення фінансової допомоги Україні від США сценарії для нашої держави залежатимуть від здатності мобілізувати нові сили, успіху тренувальних ініціатив на Заході та морального духу військ.

"Чи закінчиться це крахом або великими втратами – залишається предметом внутрішніх дебатів. Але без додаткової і постійної підтримки з боку США не може бути світлого майбутнього для України", – додав високопоставлений посадовець.

Нагадаємо, уряд України напрацьовує варіанти на випадок, якщо в Конгресі США не зможуть узгодити виділення фінансової допомоги для нашої країни.

Читайте також: