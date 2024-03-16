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Росіяни випустили лише два дрони: деталі нічної атаки

Росіяни випустили лише два дрони: деталі нічної атаки

В Україні збили два “Шахеди” / Фото: ТСН.ua

Безпілотники знищено на Харківщині.

У ніч проти 16 березня росіяни знову вдарили по Україні безпілотниками типу "Shahed". Цього разу ворог випустив лише два безпілотники. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Силами оборони України знищено два із двох ударних БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Збили ворожі дрони у Харківській області.

Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що окупанти можуть готувати масований ракетний та дроновий удар. І здійснити таку атаку вони можуть будь-якої миті.

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