Росіяни випустили лише два дрони: деталі нічної атаки

У ніч проти 16 березня росіяни знову вдарили по Україні безпілотниками типу "Shahed". Цього разу ворог випустив лише два безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Силами оборони України знищено два із двох ударних БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Збили ворожі дрони у Харківській області.

Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що окупанти можуть готувати масований ракетний та дроновий удар. І здійснити таку атаку вони можуть будь-якої миті.

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