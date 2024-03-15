Рейд добровольців до РФ: експерт вказав на цікавий момент

Села Бєлгородщини мають глибоке українське коріння, тому події, які там відбуваються, мають історичну складову.

Про це розповів експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в ефірі "Еспресо".

"Там, де зайшов РДК - це Тьоткіно і ось наша Рижівка - там навіть одна вулиця, дорога, ви навіть не помічаєте, як з України потрапляєте на Росіюшку. Я не думаю, що там буде якийсь військовий ефект з цього, це, звичайно, політичний ефект перед виборами, для того, щоб показати знову ж тому самому Шольцу, що не треба боятись передавати нам TAURUS, якщо ми й так по Росії ходимо ногами. Нехай це не Збройні Сили України, але це союзний нам Російський добровольчий корпус, який екіпірований, озброєний все одно державою Україна, будемо відверті", - заявив Бобиренко.

Експерт додав, що у РФ вже відзвітували про ліквідацію 300 російських добровольців, хоча ж вони й не мали там великих військ.

"Це доводить, що насправді-то, вони не очікують наших наступів, вони не очікують, що ми будемо заходить на Російську Федерацію й що вони можуть собі заходить, а ми туди не будемо. Мало того, у 2022 році, коли ми тільки вийшли на кордон, то вони перший місяці нас обстрілювали, ми їм не відповідали, таке було. Воно пройшло. Зараз, якщо туди гахнуло, то наші не роздумуючи дають відповідь", - сказав Бобиренко.

"Щоб ми розуміли, чому вони в Тьоткіно зайшли й чому у них вийшло. Я найперше, хочу глядачам сказати, що Тьоткіно, Суджа, Грайворон - це все Слобожанщина, це все українські етнічні села, там говорять таким самим суржиком, як і я", - наголосив Бобиренко.

Він згадав, як у 2000-х роках відвідував та досліджував Білгородську область та українсько-російське порубіжжя зі студентами, то жителі ще понад двадцять років тому вважали себе українцями.

"Зараз уже по-різному, бо пропаганда працює, багато хто ще суржиком говорить і вважає себе росіянином", - додав експерт.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Водночас російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

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