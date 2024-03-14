Командир РДК анонсує "сюрпризи" на території РФ: "Ми здивуємо новими яскравими операціями"

Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін аносує "нові яскраві операції" на території Російської Федерації.

Про це командир російського добровольчого батальйон озвучив в інтерв'ю УП.

"Ми трохи змінили формат: були заходи, але невеликих диверсійних груп. По-друге, рік ще тільки почався, і цілком можливо, ми здивуємо вас новими яскравими операціями. Також треба розуміти, що від часу минулорічних рейдів ми дуже збільшилися, і мені як командиру було важливо приділити увагу внутрішньому розвитку підрозділу", - розповів Нікітін.

Водночас командир РДК наголосив, що Міноборони РФ працює над помилками та за минулий рік вибудувало набагато серйозніші укріплення, рови. Постійно працюють дрони. Також навіть встановили сейсмодавачі, які реагують на вібрації ґрунту.

"І ці сили, які стоять зараз уздовж кордону, звідкись треба було взяти: або мобілізувати, або забрати з підрозділів, які вже воюють. І те, і інше є додатковою напругою для системи під назвою Російська Федерація. Тому навіть у цьому плані ми своє завдання виконали", - зауважив він.

Нагадаємо, в РДК звернулися із терміновим зверненням до жителів Курської та Бєлгородської областей.

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