У світі здорожчає найпопулярніший фрукт: яка причина

Кліматична криза Землі матиме неприємний наслідок — найпопулярніший і найбільш експортований тропічний фрукт у світі значно здорожчає через кліматичну кризу.

Про це пише BBC.

Зі слів професора Дена Беббера з Ексетерського університету, більшість споживачів, найімовірніше, не помітять цього.

Річ у тім, що ланцюжок постачання дійсно коливається, але більшість країн непогано дають раду з пом'якшенням побічних ефектів. Наприклад, центри дозрівання можуть прискорювати або сповільнювати швидкість дозрівання фруктів після прибуття, що допомагає пом'якшити перебої у постачанні.

Водночас він заявляє, що кліматична криза являє собою "величезну загрозу для бананового сектора".

Банани чутливі до суворих погодних умов, що впливають на виробництво, проте вони також чутливі і до підвищення температури, яка в деяких місцях може буквально знищити врожай. Крім того, підвищення середньої глобальної температури Землі також сприяє поширенню хвороб.

Найбільше занепокоєння викликає Fusarium Wilt TR4, грибкова інфекція, яка перемістилася з Австралії та Азії до Африки, а тепер і до Південної Америки. Проблема полягає в тому, що в разі зараження плантації, гинуть усі бананові дерева.

Крім того, виробники стикаються з тиском з боку цін на добрива, енергію і транспорт, що зростають, а також нестачею робочої сили. На все це накладаються проблеми, пов'язані з кліматичною кризою Землі. У результаті вчені попереджають, що в найближчому майбутньому на світ чекає неймовірне зростання цін на один із найпопулярніших тропічних фруктів на планеті.

Нагадаємо, у світі стрімко почала дорожчати кава. Ціна на арабіку вже зросла на 20%, а на світових біржах ціни сягнули рекордного показника за останні сім років.

Читайте також: