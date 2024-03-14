В мире подорожает самый популярный фрукт: какая причина

Климатический кризис Земли будет иметь неприятное последствие — самый популярный и экспортированный тропический фрукт в мире значительно подорожает из-за климатического кризиса.

Об этом пишет BBC.

По словам профессора Дэна Бэббера из Эксетерского университета, большинство потребителей, вероятнее всего, не заметят этого.

Дело в том, что цепочка поставок действительно колеблется, но большинство стран неплохо справляются с смягчением побочных эффектов. К примеру, центры созревания могут ускорять или замедлять скорость созревания фруктов по прибытии, что помогает смягчить перебои в поставках.

В то же время, Лю заявляет, что климатический кризис представляет собой "огромную угрозу для бананового сектора".

Бананы чувствительны к суровым погодным условиям, влияющим на производство, однако они также чувствительны к повышению температуры, которая в некоторых местах может буквально уничтожить урожай. Кроме того, повышение средней глобальной температуры на Земле также способствует распространению болезней.

Наибольшее беспокойство вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, переместившаяся из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Проблема заключается в том, что в случае заражения плантации гибнут все банановые деревья.

Кроме того, производители сталкиваются с давлением со стороны цен на удобрения, энергию и растущие транспорт, а также нехваткой рабочей силы. На все это накладываются проблемы, связанные с климатическим кризисом Земли. В результате ученые предупреждают, что в ближайшем будущем мир ожидает невероятный рост цен на один из самых популярных тропических фруктов на планете.

Напомним, в мире стремительно начал дорожать кофе. Цена на арабику уже выросла на 20%, а на мировых биржах цены достигли рекордного показателя за последние семь лет.

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