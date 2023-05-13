В Украине резко подорожал популярный фрукт

Предприниматели подняли ценники.
В Украине с начала недели отпускные цены на яблоки на рынке выросли в среднем на 23% и сегодня эти фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).
Об этом пишет EastFruit.
Как отмечают аналитики, большинство украинских поставщиков заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок. В этой связи предприниматели резко подняли ценники.
Еще одним фактором, повлиявшим на подорожание фруктов, стали затяжные холода. Из-за низких температур поступление на рынок ранних яблок задерживается.
По данным аналитиков, нынешние цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем весной прошлого года. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост их стоимости, пока в продажу не поступят партии нового яблочного урожая.
Напомним, Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.
Читайте также:
- Триллион на оборону и повседневные трудности: какие риски для экономики Украины принесет 2023 год
- Украина получила от Японии дополнительно $500 млн кредитных средств: куда направят деньги
- Падение ВВП Украины на 45% и рост бедности: прогноз Всемирного банка
- Сколько миллиардов финансовой помощи получила Украина и какую сумму ожидает еще: в Минфине ответили