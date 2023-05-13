Сбитие "Кинжала": россияне пытались уничтожить установку Patriot – CNN

Именно эту ракету на прошлой неделе перехватили в небе над Киевом.

На прошлой неделе Россия пыталась уничтожить переданную Украине американскую систему противовоздушной обороны Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом рассказали два американских чиновника, пишет CNN.

"Атака не удалась, и вместо этого украинские военные перехватили ракету с помощью системы Patriot", – заявили чиновники.

Отмечается, что ПВО выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

Официальные лица США считают, что россияне запеленговали специфические сигналы, исходящие от радара установки Patriot, и по ним совершили наведение ракеты.

"В отличие от некоторых ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые мобильны и на которые труднее нацелиться, большая батарея Patriot представляет собой стационарную систему, позволяющую россиянам со временем прицеливаться на их место, где они расположены", – пишет издание.

По словам официальных лиц, есть способы в какой-то степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли выяснить приблизительное расположение установки Patriot за пределами Киева. Перехват произошел в ночь на 4 мая.

Сбитие Patriot гиперзвуковой ракеты "Кинжал": что известно

Воздушные силы подтвердили сбивание российской баллистической ракеты "Кинжал". Произошло это 4 мая около 2.30 в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что решение не подтверждать сразу сбитие системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было принято высшим военным руководством Украины.

Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что Украина сбила ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot.

Военный корреспондент немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер опубликовал эксклюзивные кадры сбитой в Украине российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую называли "чудо-оружием" Путина.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, этой ракетой россияне планировали ударить по Верховной Раде.

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