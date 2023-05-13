Прорыв ВСУ заставит РФ искать пути завершения войны — Bloomberg

В последний месяц западная пресса все чаще пишет не только о подготовке украинского контрнаступления, но и о дальнейших событиях.

С декабря по май Украина получила западное оружие более чем на $30 миллиардов. Это больше, чем годовые закупки в армиях всех стран НАТО, кроме США. Это оружие будет использовано во время украинского контрнаступления, однако будет ли его достаточно ― открытый вопрос.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Прорыв ВСУ вроде того, который произошел в прошлом году на Харьковщине, подтолкнет Россию к осознанию, что ей Украину не победить и нужно искать способы завершить войну. Если же контрнаступление Украины будет напоминать топтание россиян под Бахмутом, ближе к зиме союзники могут нажать на Киев с требованием отказаться от идеи как можно быстрее отвоевать свои территории и искать с россиянами дипломатическое решение. Какой именно будет ситуация, зависит даже не от количества оружия, а от нескольких факторов, касающихся войск оккупанта и украинской армии, хватит ли у Путина людей для защиты всей сети укреплений, которую они успели построить на временно захваченных территориях. Если нет, украинцам нужно будет только прорвать оборону в нескольких местах, а дальше будет гораздо проще. Другой важный фактор — насколько удачно ВСУ смогут проводить комплексные операции", — пишет автор.

Эксперт считает, что крайне важный для победы фактор – помощь оружием, однако не всем известными танками или средствами ПВО, а техникой и софтом, позволяющим лучше работать тем же средствам противовоздушной обороны в связке с другими войсками.

"Известно, что США и Германия передавали Украине эту неназванную технику – если ее удастся интегрировать в украинскую оборону, она позволит быстрее выявлять и точнее уничтожать враждебные цели", — отметил Чемпион.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению:

"Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же чувство поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери".

Что касается начала контрнаступления ВСУ, то Зеленский сообщил, что Украине нужно больше времени, потому что войска еще ждут доставки обещанной помощи.

Между тем, в способности Украины отразить нападение Российской Федерации уверены 82% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research.